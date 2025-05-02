Министерство культуры (МК) предлагает внести в Закон о музеях поправки, согласно которым директоров муниципальных музеев можно будет назначать только по результатам открытого конкурса, свидетельствуют подготовленные министерством изменения, сообщает LETA.

МК указывает, что Закон о музеях уже сейчас требует проведения открытых конкурсов на должности директоров государственных музеев. Однако такая норма не предусмотрена для муниципальных музеев — их директоров назначают соответствующие самоуправления, которые в настоящее время вправе не проводить открытые конкурсы.

На практике самоуправления всё чаще используют процедуру открытых конкурсов, однако в законе такая обязанность не закреплена. По мнению министерства, это необходимо исправить.

Также предлагается расширить полномочия Латвийского совета музеев, предоставив публичным музеям и их основателям право обращаться за консультативным заключением о соответствии деятельности музея его стратегии развития и требованиям аккредитации.

Совет музеев — это консультативный орган, созданный для содействия сотрудничеству между учреждениями и принятию решений в вопросах государственной стратегии в музейной сфере, функционирования музеев и формирования Национального музейного фонда.

МК также напоминает, что на 26-й Генеральной конференции Международного совета музеев (ICOM) в 2022 году была утверждена новая дефиниция музея. Согласно ней, музей — это постоянное учреждение, служащее обществу и занимающееся исследованием, коллекционированием, сохранением и экспонированием как материального, так и нематериального наследия, не ставящее своей целью извлечение прибыли. Музеи способствуют разнообразию и устойчивости, они открыты, доступны, инклюзивны и действуют этично и профессионально, вовлекая сообщество и предлагая образовательный, эмоциональный и познавательный опыт.

В связи с этим предлагается обновить определение музея в латвийском законе, а также закрепить, что реализация основных функций музея не может быть ограничена политическими, идеологическими или религиозными соображениями, а ограничения на комплектование фондов музея могут устанавливаться только законом.

МК также отмечает, что в Латвии действуют несколько профессиональных организаций, объединяющих музеи и музейных работников, включая Латвийское музейное общество, основанное в 1992 году и объединяющее музеи как институциональных членов. Однако согласно принятому в 2022 году Закону о самоуправлениях, муниципальные музеи не могут быть институциональными членами, если это не предусмотрено международными нормативными актами, законом или постановлением Кабинета министров.

В то же время Закон о музеях предусматривает право музеев самостоятельно сотрудничать с зарубежными учреждениями, вступать в международные музейные организации и участвовать в их деятельности. Поэтому предлагается установить в законе право музеев вступать и в профессиональные организации, действующие в Латвии.

Министерство также предлагает упростить регулирование платных услуг государственных музеев. Сейчас из 16 государственных музеев 11 являются учреждениями прямого подчинения, и их прейскуранты утверждаются Кабинетом министров в форме проектов нормативных актов, что создаёт административную нагрузку.

Предлагается наделить Кабинет министров полномочием утвердить общий каталог платных услуг, устанавливая минимальный и максимальный ценовой диапазон и методику ценообразования. В свою очередь, директор музея утверждал бы конкретный прейскурант в пределах установленного диапазона.

Платные услуги музеев, в том числе государственных, в основном унифицированы — это посещение экспозиций и выставок, образовательные и методические услуги, использование музейных фондов, аренда помещений и территории. Поэтому, по мнению министерства, разработка единого каталога и методики ценообразования вполне возможна.