День восстановления независимости Латвии, отмечаемый 4 мая, как особенно значимый называют 81,2% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведённого в марте 2025 года по заказу Департамента стратегической координации и коммуникации Государственной канцелярии, сообщает LETA.

Как отмечают в канцелярии, доля жителей, считающих, что в Латвии особенно следует отмечать 4 мая — День восстановления независимости, и 1 мая — День созыва Конституционного собрания, увеличивается. Так, в прошлом году важность 4 мая признали 80,5% опрошенных, а два года назад — 78,6%.

Убеждение в том, что 4 мая — это особенно важный день, чаще встречается среди латышскоязычных жителей — с этим согласны 86,7%. Однако и среди русскоязычных домохозяйств 74,2% поддерживают празднование 4 мая.

Наиболее высокая поддержка идеи празднования 4 мая зафиксирована в Земгале — 91,1% респондентов, в Видземе — 87,7%, в Курземе — 86,5%, в Рижском регионе — 79,5%, а в Латгале — 65,8%.

В возрастной группе от 65 лет 4 мая считают особенно важным 92,2% опрошенных, а наименьшая поддержка среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет — 66%.

Значительно возросла и доля жителей Латвии, считающих особенно важным 1 мая — День созыва Конституционного собрания. В марте этого года с этим согласились 64,4% респондентов, в то время как год назад — 56,2%.

Чаще всего важность 1 мая признают люди старше 65 лет — 69,7%, а реже всего — молодёжь от 18 до 24 лет, среди которых этот показатель составляет 53,5%.

В Земгале 1 мая считают важным праздником 78,8% опрошенных, в Курземе — 76,2%, в Видземе — 72,3%, в Рижском регионе — 59%, а в Латгале — 49,7%.

Между тем День Европы, отмечаемый 9 мая, как особенно значимый называют 50% опрошенных, а День разгрома нацизма 8 мая — 48,9%.

Среди латышскоязычных респондентов День Европы важным считают 51,4%, а среди русскоязычных — 49,5%.

Согласно результатам опроса, 9 мая как День Европы признают 64,2% молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет и 52,2% респондентов старше 65 лет.