Рожденные ползать: в Рижском зоопарке устроили соревнования среди человеческих детей

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рожденные ползать: в Рижском зоопарке устроили соревнования среди человеческих детей
ФОТО: пресс-фото

В зоопарке столицы Латвии прошел чемпионат по ползанию малышей. В соревнованиях приняли участие 40 маленьких людей во возрасте от 6 до 12 месяцев.

На трассе длиной около 4 метров во время соревнований зрители могли увидеть и очень резвых, и неспешных малышей.

В этом году весь пьедестал уверенно заняли мальчики: 1-е место завоевал Отто из Букулты, который преодолел дистанцию за 5,55 секунды, 2-е место досталось Марку из Екабпилса, финишировавшему с результатом 7,14 секунды.

А третьим в упорной борьбе, с разницей всего в одну сотую секунды, стал Аугустс из Риги, который дополз до финиша за 7,15 секунды.

Чтобы подогнать самых юных спортсменов Латвии на помощь им пришли не только родители, но и братья и сестры. Они показывали пример, привлекали их внимание любимыми игрушками и даже такими «приманками», как телефон, ключи, солнечные очки и др.

Родителям детей-победителей выдали подарочные карты на сумму 30 евро.

Насколько корректно использовать детей для заработка 30 евро? Родители не видят в том ничего предосудительного.

Роналдс, папа обладателя 1-го места Отто: «Наш малыш очень много и резво ползает дома, поэтому мы были уверены, что результат будет хорошим. Когда мы подошли к палатке, Отто еще дремал, и нам казалось, что чемпионат пройдет мимо нас. Однако он проснулся и сразу же был готов к старту».

Анастасия, мама занявшего почетное 2-е место Марка: «Прошлым летом Марк еще не начал ползать, но нам очень хотелось получить этот опыт, поэтому мы решили участвовать в этом году. В качестве мотивации отлично сработали лакомства сестры – он не раз видел их раньше и всегда стремился их заполучить».

В этом году в разных регионах Латвии запланировано шесть этапов чемпионата, и следующий состоится 1 июня в рамках праздника города в Елгаве.

Следующие этапы чемпионата запланированы 7 июня в Лиепае, 26 июля в Валмиере, 9 августа в Даугавпилсе, а финальный этап состоится 14 сентября в Риге.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
