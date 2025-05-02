В Латвии 90-летний дедушка треть часа ждал ответа от Swedbank. Но так и не дождался...

«Срок действия моей карты Swedbank скоро истекает. Я позвонил по номеру 67444444, нажал все необходимые кнопки, чтобы связаться с оператором. Я подождал 20 (!) минут, но соединение не работало.

Мне больше 90 лет, я не пользуюсь компьютером, телефонная связь для меня – единственный возможный способ связи. К сожалению, это не первый случай, когда мне не удается связаться с банком, когда это необходимо.

Почему у Swedbank такие проблемы со связью? Читатель bb.lv»

Янис Кропс, руководитель отдела общественных связей Swedbank

– В настоящее время среднее время ожидания при звонке в консультационный центр Swedbank составляет 1 минуту 20 секунд. Конечно, это не значит, что в определенное время поток звонков клиентов не может быть больше, что, в свою очередь, также влияет на время ожидания.

Но в любом случае, время ожидания не должно быть настолько долгим – более 20 минут.

Что касается ситуации, о которой рассказал клиент, то, к сожалению, получилось так, что он позвонил на линию по предварительной записи, и это совпало как раз с концом рабочего дня. Технически в этот момент звонок клиента должен был быть переведен с линии предварительной записи на общую линию обслуживания клиентов, однако, по всей видимости, по техническим причинам этого не произошло.

В результате клиент остался на линии ожидания и так и не дождался соединения с консультантом. Этот технический нюанс уже выявлен и решение будет найдено.

В целом же в случаях, если клиент видит, что время ожидания явно затягивается, я бы посоветовал завершить разговор и сразу же попробовать позвонить снова. Что касается читателя, обратившегося с данной проблемой – с ним уже связались сотрудники банка отдельно и оказали всю необходимую ему помощь.