Опять: в Риге и Вильнюсе подняли цены на топливо 2 1409

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Опять: в Риге и Вильнюсе подняли цены на топливо
ФОТО: Unsplash

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге и Вильнюсе выросли, а в Таллине снизились, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели цена на бензин была самой высокой в Таллине, затем в Риге и Вильнюсе, а дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе и самым дешевым в Таллине.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС на улице Краста выросла за неделю на 6,1% и составила в пятницу 1,554 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла за неделю на 5,7% и составила 1,494 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю бензин 95-й марки и дизельное топливо в пятницу стоили одинаково - 1,529 евро за литр, что на 1,3 % выше, чем неделей ранее.

В Таллинне на заправках в пятницу 95-й бензин стоил 1,569 евро за литр, что на 0,6 % меньше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подешевело на 6,1 % до 1,409 евро за литр.

Цены на автогаз в балтийских столицах на прошлой неделе демонстрировали разнонаправленную динамику. В Риге литр автогаза стоил 0,925 евро, что на 4,5 % больше, чем неделей ранее. В Таллине цена автогаза в пятницу снизилась на 0,1% до 0,901 евро за литр, а в Вильнюсе цена автогаза в течение недели оставалась стабильной и составляла 0,829 евро за литр.

