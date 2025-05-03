А именно: если в ходе первого собрания квартировладельцев не был зафиксирован кворум, то второе собрание, организуемое в течение месяца, будет правомочным, если в нем примет участие лишь более трети собственников. Соответственно, достаточно 1/6 хозяев квартир — плюс один голос, дабы принять любое решение! Вот тут–то столичному домоуправлению RNP и поперло…

Стоял тот дом, всем жителям знакомый

Самым наглядным, даже можно сказать, радикальным образом парламентские нововведения проявились в последние недели в доме, расположенном в Риге по улице Аусекля, 3. На самом деле, это целый жилой комплекс, выходящий одним крылом на улицу Экспорта, с которой открываются феноменальные виды на закаты (пока их не закрыло олигархическое новообразование Waterfront), другим крылом на улочку Сакару, где через дорогу еще один знаковый "блочный дом", построенный перед Первой мировой Vorburg.

Сам же дом по Аусекля, 3, возводил известный зодчий Павилс Дрейманис (1895–1953), автор знаменитого проекта Центрального рынка и главный архитектор Риги в 1926–1934 годах. Благодаря его таланту, здание приобрело черты одновременно лаконичного функционализма и кокетливого ар–деко, украсившись скульптурами Ангелочков, Стражника и Слоника. Последняя работа ваятеля Рихардса Маурса, была вывезена на реставрацию и по сейчас находится у скульптурной мастерской на улице Гауяс.

В доме располагается частный детский садик и две студенческие корпорации. Есть и реликты прошлого — пара давным–давно неиспользуемых гаражей, и массивный бункер, возведенный в 1950–е годы и предназначенный для убежища на случай атомной войны. Его состояние — полная заброшка, забит досками и не вызывает никакого интереса у властей…

Главным же плюсом сего принадлежащего самоуправлению здания является — локация. Соответственно, и цены на имущество весьма впечатляют. Так, согласно популярному сайту объявлений, 2–комнатная квартира стоит 127 000 евро, 3–комнатная — 220 000 евро, аренда 3–комнатной квартиры предлагается за 1000 евро в месяц.

Надо полагать, зажиточные постояльцы не переводятся. Во внутреннем дворе можно повстречать машины не только с эстонскими, но и с украинскими, а до недавних пор и с белорусскими, российскими номерами. А то и на видавшем виды корытце с латвийскими знаками заедет сплоченная группа гостей с юга…

Как сделаться "деградирующим среду"

Однако, несмотря на живость и популярность дома — а может быть, именно благодаря таковой, он привлек особо пристальное внимание Управления обустройства построек Департамента собственности самоуправления государственного города Риги. Это я тут цитирую название учреждения, выпустившего письмо N DIBS–25–88–nd от 20 февраля 2025 года, содержащее призыв к "устранению недостатков внешнего вида фасада дома".

На основании данного документа 13 марта в главном офисе RNP по ул. Чака, 42, было созвано общее собрание жильцов. К сожалению, подписавшая это — и последующее — письма руководитель Центра управления домового портфеля и поддержки Управления услуг и развития бизнеса RNP Александра Цимбале на этом и дальнейшем заседании не присутствовала. Вели совещание управляющий дома Янис Аматниекс и госпожа Страупениеце, продемонстрировавшая фотографии здания — с рядом трещин, обвалившейся штукатурки, потеков.

Ну что тут скажешь: дом без двух лет — столетний, к тому же стоит на самом берегу Двины. Сырость делает свое дело, и к тому же некоторые конструктивные недочеты допустил еще архитектор Дрейманис, спроектировав красоты ради откосы — по которым дождевая вода водопадом стекает прямо на стены.

Ну а потом жильцам был представлен главный сюрприз — здание может быть признано "деградирующим среду". Что означает применение к нему повышенного, 3–процентного налога на недвижимость. На вскидку для 3–комнатной квартиры это было бы несколько тысяч евро в год.

Собравшиеся жители ахнули — но им тут же был предложен выход из ситуации. "Мы уже посмотрели, прикинули", — успокоила госпожа Страупениеце. Нужен всего лишь фасадный ремонтик. Только с внешней стороны, разумеется, изнутри здание благополучно может по–прежнему осыпаться под воздействием времени и метеорологии. И то, что в здании нередко полностью отключают воду из–за дефектов канализации — дело житейское.

Одновременно было сообщено, что вышеописанный бомбовый бункер является собственностью не дома, но города Риги, и вскоре его будут обследовать эксперты Министерства обороны (следов проникновения в законсервированный объем не было и через месяц).

Так что, милые жильцы, скидываемся — нужно каких–то полмиллиона евро. Такие цены на рынке, надо ведь не тупо покрасить, а изначально — создать проект, утвердить "паспорт красок"! Сейчас же на счету дома имеется 200 с небольшим тысяч, ну и долг в 50 тысяч.

Во всем этом деле восхищала некая наивная наглость. Дело в том, что фотографии дома, демонстрируемые на экране с компьютера госпожи Страупениеце, были явно сделаны в летне–осенний период. Снимки делала она сама, признав при этом, что дом в целом вполне нормальный. Но тогда получается, что сотрудники RNP — и есть те, кто загодя и совместно с Департаментом собственности готовил почву для абсолютно субъективной оценки дома как "деградирующего среду". Таким титулом в Риге наделяют реальные развалины, сгоревшие "деревяшки", а не дома, где квартиры стоят сотни тысяч евро.

Летом — платить больше, чем зимой

Первое собрание жильцов 13 марта не собрало большинства, на нем лишь были озвучены позиции. Повторное прошло 8 апреля, в том же зальчике RNP на Чака, и на нем были приняты кардинальные меры: поручить весь процесс нескольким уполномоченным гражданам; поднять стоимость накоплений дома на ремонт.

Последняя сумма в наших платежках идет рядышком с платой за хозяйствование. В разных районах Риги "ремонтные" исчисляются по–разному: например, у вашего автора в Пурвциемсе это 40 центов за квадратный метр, а на улице Аусекля — 50 центов. И вот по единодушному желанию — абсолютного меньшинства — последняя сумма была поднята до 2 евро в летний период (с мая по октябрь) и до 1 евро в зимний.

На практике это означает, что для 2–комнатной квартиры площадью 42 кв. м увеличение оплаты составит приблизительно 63 евро в месяц. Эта сумма даже немного превышает весенние траты 2025 года за отопление! То есть когда последнее отключат, то вместо долгожданных "каникул", жильцам врубят новый ценник, который будет вровень, или даже и несколько выше, чем в отопительный сезон.

Но и это только первая часть марлезонского балета. На повторном собрании было ясно сказано — впереди еще вопрос кредита на покраску дома. Так что нынешние поборы всего лишь мелкая дробь. "А может, ну его — и будем платить повышенный налог?" — сказал в сердцах один мужчина. Но и он не стал поднимать руку "против".

Так или иначе, главное ведь — начать. Если муниципальное здание правдами или неправдами заталкивается в подобный схематоз, то там можно потом крутить, как душа пожелает. А в прибылях остаются фирмы и фирмочки, чиновные кунги и кундзес.

Что же будет делать подавляющее большинство жильцов, не подозревающих о нововведениях и, вероятно, неспособных платить за них? Посмотрим через годик на сумму долга…