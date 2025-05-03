«Придется сокращать публичные расходы». Эксперт предупреждает 1 1401

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Придется сокращать публичные расходы». Эксперт предупреждает

Ситуация в экономике совсем безрадостная.

Если экономика не растет, а она в Латвии, увы, уже давно "погрязла в стагнации", то надеяться на хорошую наполняемость госказны тоже не приходится. И вот на последнем заседании комиссии Сейма по бюджету представители минфина предупредили: недобор средств по итогам этого года может составить 154 миллиона.

Еще более скептически ситуацию с поступлениями в казну оценивает эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис. Он полагает, что и в дальнейшем не будет выполнен план по сборам от акцизов, также недобор ожидается и от НДС. "Придется сокращать публичные расходы", - убежден эксперт. То есть расходы в том числе и на госуправление.

Я. Херманис обратил внимание и на то, что резко ухудшилось настроение предпринимателей в целом ряде отраслей. В частности, негативный настрой (минус 5,3%) отмечается в промышленности, еще меньше оптимизма у тех, кто работает в строительном бизнесе - минус 10,7%.

Крайне пессимистически настроены и латвийские потребители - минус 15,5%.

Примечательно, что постоянно экономисты меняют свои изначальные прогнозы роста экономики Латвии - меняют в сторону уменьшения прогнозируемых показателей экономического роста.

