Латвию накроет дождями, прогремят грозы, возможен мокрый снег

Наша Латвия
Дата публикации: 03.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвию накроет дождями, прогремят грозы, возможен мокрый снег
ФОТО: LETA

В воскресенье, 4 мая через страну пройдёт зона осадков, которая принесёт дождь в большинстве регионов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье погода станет прохладнее, небо покроется плотной облачностью, лишь местами возможны прояснения. Уже с утра зону осадков, идущую с запада, накроет большую часть страны, принеся продолжительные дожди, местами с грозами и сильными ливнями.

Днём температура воздуха поднимется до +9...+14 градусов. Утром ещё будет дуть слабый ветер, но после полудня он усилится до умеренного, в Курземе порывы достигнут 15–17 метров в секунду.

В Риге также сохранится преимущественно облачная погода, а во второй половине дня зона осадков принесёт дождь, возможно с грозой. Ветер сначала будет слабым, днём усилится. Температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов.

В начале новой недели дожди продолжатся, а ночью на востоке возможен даже мокрый снег.

Температура ночью местами опустится ниже нуля, возможны заморозки. Днём воздух прогреется до примерно +10 градусов.

Во второй половине недели погода останется похожей — солнце будет временами проглядывать сквозь облака, возможны кратковременные дожди, а температура не превысит +15 градусов.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
