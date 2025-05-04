В Латвии одно домохозяйство тратит в среднем 355 евро в месяц на покупку продуктов питания, как показал опрос о привычках жителей Латвии в приобретении продуктов.

О сумме выше 400 евро в месяц сообщили покупатели в возрастной группе 40-49 лет. При этом молодые люди в возрасте 21-29 лет, пожилые люди в возрасте 60-74 лет и одинокие люди имеют сравнительно меньшие общие расходы на продукты питания.

Исследование показало, что жители Латвии совершают покупки примерно два-три раза в неделю, при этом основной поход за покупками, чаще всего в выходные, приходится на приобретение основных продуктов питания на длительный срок, а нехватка восполняется за счет более мелких покупок в течение недели.

При совершении основной покупки 67 % респондентов отметили, что наиболее важным фактором является цена, а 53 % респондентов считают важным местонахождение магазина. В то же время 50 % респондентов считают важными акции, а 39 % - широкий ассортимент товаров.

Для небольших покупок, совершаемых в течение недели, важным фактором является местоположение магазина, на которое указали 62 % жителей.

Опрос проводился исследовательской компанией "Kantar" в феврале этого года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 21 до 74 лет.