В марте ГАО «Latvijas dzelzceļš» предупредила Министерство сообщений, что по соображениям безопасности в течение ближайших пяти–десяти лет движение электропоездов, возможно, придётся прекратить, сообщает TV3.

Доклад министерству подписали представители «Latvijas dzelzceļš» и Государственной технической железнодорожной инспекции.

По информации телеканала, это произошло потому, что средства из европейских фондов, предназначенные для обновления контактной сети, планируется перераспределить на другие проекты, например, на соединение «Rail Baltica» с аэропортом.

Чиновники отметили, что половина конструкций системы находится в аварийном состоянии. Худшая ситуация на участках Рига – Огрe и Земитаны – Скулте. Около 300 километров останутся без ремонта, как и старые трансформаторы. На это требуется несколько сотен миллионов евро.

Придется залазить в долги

Председатель правления «Latvijas dzelzceļš» Артис Гринбергс в передаче рассказал, что компания разрабатывает план «Б» вместе с акционером, чтобы убедить правительство в необходимости дополнительного финансирования.

«В контексте плана Б — мы как компания готовы выйти на международные финансовые рынки, чтобы взять в долг», — пояснил Гринбергс.

До нахождения решения «Latvijas dzelzceļš» внедряет системы, которые помогут своевременно выявлять повреждения, например, планируется установка камер. Все вовлечённые стороны утверждают, что пока угрозы для безопасности пассажиров нет.

Первый пожар за 40 лет

Также выяснилось, что год назад на станции Кемери из-за проблем с контактной сетью загорелся один из электропоездов, оставленных для ночёвки. В вагоне произошло короткое замыкание, но контактная сеть должным образом не среагировала и ток не был отключён. После этого поезд загорелся. Это был первый подобный случай за последние 40 лет.

На тот момент поезд был пуст, пострадавших не было. Повреждённый состав был модели ER2 Рижского вагоностроительного завода.

«Это, в определённой мере, было тревожным сигналом для всех нас — что нужно реально оценить и трезво посмотреть на состояние инфраструктуры», — признаёт Гринбергс.