Синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье в Латвии 1 1702

Наша Латвия
Дата публикации: 04.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье в Латвии
ФОТО: LETA

В день государственного праздника во многих районах Латвии пройдут дожди.

В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики через Латвию пройдет зона осадков, которая принесет дожди на большую часть территории, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье похолодает, небо затянут облака и лишь местами прояснится. С самого утра с запада страну пересечет зона осадков, которая принесет на большую часть Латвии длительные дожди, грозы и ливни.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов. Утром будет дуть легкий ветерок, а во второй половине дня усилится умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого в Курземе достигнут 15-17 метров в секунду.

В Риге сохранится преимущественно облачная погода, во второй половине дня возможны дождь, гроза. Ветер будет слабым, во второй половине дня усилится северный, северо-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +11...+13 градусов.

