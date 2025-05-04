«Споткнулся, упал, очнулся – гипс»: а если работаешь «из дома» - это производственная травма?

В каких случаях можно требовать компенсацию при «несчастном случае на производстве», если вы работаете у себя дома «на удаленке»? Рассказываем! Ведь таких работ в последнее время становится все больше.

К примеру, вам позвонили с работы, но вы внезапно споткнулись о собственного кота и получили травму. Оказывается, это тоже может считаться производственной травмой.

Если работник облился кофе

На удаленную работу также распространяется принцип, закрепленный в Законе об охране труда, согласно которому работодатель несет ответственность за безопасность и здоровье сотрудников на рабочем месте, поясняют представители Государственной инспекции труда (ГИТ).

Работодатель и работник могут договориться о месте выполнения работы – оно может находиться на территории предприятия или в другом месте, например, дома у работника. Однако такой вид работы также требует оценки рисков рабочей среды, обучения сотрудников в вопросах безопасности и других обязательств по обеспечению безопасных и здоровых условий труда работника, – сообщила LETA руководитель отдела методического управления и развития компетенций ГИТ Сандра Зариня.

«Несчастный случай на производстве считается таковым, если он непосредственно связан с рабочей средой и выполнением трудовых обязанностей. Работодатель обязан расследовать такой несчастный случай, то есть установить все обстоятельства, при которых здоровью работника был причинен вред, и оценить соблюдение требований законодательства», – разъясняет Зариня.

Например, добавила представитель ГИТ, если, работая удаленно дома, сотрудник задевает ногой компьютерные провода, ковер или ножку стула, падает и получает травму или в результате неуклюжего движения проливает на себя горячий кофе или чай – это тоже несчастный случай на производстве.

Если сотрудник споткнулся о домашнее животное во время телефонного разговора, связанного с работой, и упал – это также несчастный случай на производстве.

Однако если травма произошла, например, во время приготовления еды для семьи, это не считается «несчастным случаем на производстве».

Вместо морали

Добавим ко всему этому от себя: деньги с работодателя в «домашних случаях», конечно, потребовать можно, но вряд ли он впредь будет всерьез рассчитывать на подобного работника. И это может обойтись гораздо дороже.