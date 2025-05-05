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Латвийские фермеры пашут на себя: появились данные переписи сельского хозяйства страны 4 1524

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
Латвийские фермеры пашут на себя: появились данные переписи сельского хозяйства страны
ФОТО: dreamstime

Исследование подтвердило давнюю тенденцию. Ферм в Латвии становится все меньше, оставшиеся становятся все крупнее.

Хозяев пересчитали

В 2023 году в Латвии 57,4 тысячи экономически активных сельских хозяйств обрабатывали 2,68 миллиона гектаров земли, из которых 1,97 миллиона гектаров составляли используемые сельскохозяйственные угодья (СХУ).

Число экономически активных сельских хозяйств в Латвии постепенно сокращается. В 1923 году в Латвии было 193,7 тысячи сельских хозяйств — в 3,4 раза больше, чем в 2023–м. В 2001 году, когда была проведена первая сельскохозяйственная перепись после восстановления независимости, в стране насчитывалось 140,8 тысячи хозяйств.

Наибольшие изменения произошли в период с 2001 по 2010 год, завершившийся грандиозным экономическим кризисом: количество хозяйств сократилось на 57,4 тысячи, или 40,8%. С 2010–го по 2023 год число хозяйств уменьшилось на 26 тысяч, или 31,1 %, а с 2020 года — на 11,6 тысячи, или 16,8%.

Идет укрупнение

Площадь используемых сельскохозяйственных угодий с момента первой сельскохозяйственной переписи в 1920 году существенно изменилась, сократившись на 1,66 миллиона гектаров: с 3,63 миллиона гектаров в 1920 году до 1,97 миллиона гектаров в 2023 году.

С 2001 года, после восстановления независимости, площадь используемых сельскохозяйственных угодий постепенно увеличивается. По сравнению с 2001 годом она выросла на 306,6 тысячи гектаров, или на 18,4%. С 2020–го по 2023 год площадь увеличилась на 0,4 тысячи гектаров.

Из общей площади используемых сельскохозяйственных угодий 1,21 миллиона гектаров (61,6%) находилось в собственности сельских хозяйств, а 756 тысяч гектаров (38,4%) — в аренде.

По сравнению с 2020 годом площадь собственных земель сократилась на 1,1 тысячи гектаров (0,1%), а арендованных земель увеличилась на 1,5 тысячи гектаров (0,2%).

В 2023 году 37,5 тысячи (65,4 %) сельских хозяйств обрабатывали до 10 гектаров сельскохозяйственных угодий. С 2020 года количество таких хозяйств сократилось на 18,9% (8,6 тысячи), поскольку они прекратили деятельность или сократили объемы производства.

В то же время количество крупных хозяйств, обрабатывающих 100 и более гектаров, увеличилось на 3,8%, что свидетельствует о тенденции укрупнения сельских хозяйств в Латвии.

В результате структурных изменений сельские хозяйства становятся крупнее как по площади обрабатываемой земли, так и по количеству выращиваемых сельскохозяйственных животных в среднем на одно хозяйство. В 2023 году средняя площадь одного хозяйства составляла 46,7 гектара, что на 5,7 гектара больше, чем в 2020 году.

Площадь используемых сельскохозяйственных угодий в среднем на одно хозяйство составила 34,3 гектара (на 5,8 гектара больше), а площадь пашни — 23,6 гектара (на 4,3 гектара больше по сравнению с 2020 годом).

Среднее количество сельскохозяйственных животных на одно хозяйство увеличилось на 0,8 условных единицы скота — с 6,9 в 2020 году до 7,7 в 2023–м.

Самые крупные сельские хозяйства находились в Земгале и Курземе. В Земгале на одно хозяйство приходилось в среднем 46,1 гектара используемых сельскохозяйственных угодий, в Курземе — 37 гектаров.

В 2023 году в Добельском крае были самые крупные сельские хозяйства — в среднем 81,8 гектара используемой сельскохозяйственной земли на одно хозяйство, в Салдусском крае — 65,9 гектара, а в Вентспилсском крае — 54,3 гектара.

Региональная специализация

С 2001 года сельские хозяйства в Латвии все чаще выбирают специализацию.

Растениеводство остается доминирующим направлением этой специализации, однако его доля сократилась с 61,1 % в 2020 году до 54,5 % в 2023 году. Всего 31,3 тысячи хозяйств специализировались на растениеводстве, обрабатывая 1,1 миллиона гектаров, что составляет 57 % всей используемой сельскохозяйственной земли.

Вторым по значимости направлением специализации в Латвии является молочное животноводство. В 2023 году на нем специализировались 10,6% сельских хозяйств, и эта доля почти не изменилась с 2020 года, когда было 10,7% таких хозяйств.

В 2023 году 8,8% хозяйств специализировались как на смешанном растениеводстве, так и на разведении сельскохозяйственных животных (кроме молочного животноводства).

По сравнению с 2020 годом доля хозяйств, занятых смешанным растениеводством, увеличилась на 5,9 процентного пункта, а доля хозяйств, занятых разведением животных (кроме молочного животноводства), выросла на 1,6 процентного пункта.

В 2023 году, по сравнению с 2020 годом, увеличилась доля хозяйств, специализирующихся на выращивании многолетних культур (5,9% хозяйств) и овощеводстве (2,1% хозяйств).

Доля хозяйств, занимающихся многолетними культурами, выросла на 4,2 процентного пункта, а овощеводческих хозяйств — на 0,9 процентного пункта.

Всего 7,5% хозяйств специализировались на смешанном растениеводстве и животноводстве, причем доля таких хозяйств снизилась (в 2020 году было 10,7%). Меньше всего хозяйств в 2023 году занимались свиноводством и птицеводством (1%) и смешанным животноводством (0,7%).

В рижском регионе и Земгале было наибольшее количество хозяйств, специализирующихся на растениеводстве и овощеводстве. На растениеводство в рижском регионе приходилось 56,6 %, а в регионе Земгале — 59,0 % от общего числа хозяйств региона. Доля овощеводческих хозяйств в Рижском регионе составляла 3,5 %, а в регионе Земгале — 3,6 %.

В Курземском регионе 2,6% хозяйств и в Видземском регионе 1,8% специализировались на выращивании многолетних культур.

В Курземском регионе 8,3% сельских хозяйств специализировались на молочном животноводстве.

Больше всего хозяйств, специализирующихся на молочном животноводстве, было в Латгальском регионе — 16,1% от числа хозяйств региона.

Наибольшая доля хозяйств, специализирующихся на свиноводстве и птицеводстве, была в рижском регионе Пиеpиги и в Курземском регионе.

Семейное дело

Сельские хозяйства в Латвии в основном являются семейными предприятиями, которые управляются самими владельцами или членами их семьи. В 2023 году 53,6 тысячи, или 93,4%, сельских хозяйств управлялись самими владельцами, а 3,3 тысячи, или 5,7%, — супругом владельца или другим членом семьи.

При этом 129 тысяч, или 88,4% от числа постоянно занятых работников, составляли сами владельцы и члены их семьи.

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#сельское хозяйство
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Григорий Антонов
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(4)
  • JB
    Janis Berzin
    5-го мая

    "Латвийские фермеры пашут на себя" - продукцию продают переработчикам, агропромышленным холдингам, оптовикам которых не больше десятка? Больше 130 лет назад классики марксизма писали о неизбежности концентрации капитала, монополизации отраслей и рынков, как положено быть при империализме.

    8
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Janis Berzin
    5-го мая

    А при совке чего было? Колхозник сразу консерву из пашни выкапывал? И раньше сдавали переработчикам, которых было не так мого.

    5
    4
  • JB
    Janis Berzin
    Janis Berzin
    5-го мая

    Димдимыч Серыйволкович В СССР! Запомни, пидор смардровский!

    5
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го мая

    Эт естественно, что укрупняются. Мелким фермером только можешь быть если держишь свои точки сбыта на рынках (базарах, торговых лотках). Куда можешь можешь выращенную тобой небольшую партию привозить на сбыт. Но у нас всюду засилье сетевых магазов. А им нужен объём такой, что мелкому фермеру не потянуть в одиночку. Поэтому и. 🙄

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