Латвийские фермеры пашут на себя: появились данные переписи сельского хозяйства страны

Исследование подтвердило давнюю тенденцию. Ферм в Латвии становится все меньше, оставшиеся становятся все крупнее.

Хозяев пересчитали

В 2023 году в Латвии 57,4 тысячи экономически активных сельских хозяйств обрабатывали 2,68 миллиона гектаров земли, из которых 1,97 миллиона гектаров составляли используемые сельскохозяйственные угодья (СХУ).

Число экономически активных сельских хозяйств в Латвии постепенно сокращается. В 1923 году в Латвии было 193,7 тысячи сельских хозяйств — в 3,4 раза больше, чем в 2023–м. В 2001 году, когда была проведена первая сельскохозяйственная перепись после восстановления независимости, в стране насчитывалось 140,8 тысячи хозяйств.

Наибольшие изменения произошли в период с 2001 по 2010 год, завершившийся грандиозным экономическим кризисом: количество хозяйств сократилось на 57,4 тысячи, или 40,8%. С 2010–го по 2023 год число хозяйств уменьшилось на 26 тысяч, или 31,1 %, а с 2020 года — на 11,6 тысячи, или 16,8%.

Идет укрупнение

Площадь используемых сельскохозяйственных угодий с момента первой сельскохозяйственной переписи в 1920 году существенно изменилась, сократившись на 1,66 миллиона гектаров: с 3,63 миллиона гектаров в 1920 году до 1,97 миллиона гектаров в 2023 году.

С 2001 года, после восстановления независимости, площадь используемых сельскохозяйственных угодий постепенно увеличивается. По сравнению с 2001 годом она выросла на 306,6 тысячи гектаров, или на 18,4%. С 2020–го по 2023 год площадь увеличилась на 0,4 тысячи гектаров.

Из общей площади используемых сельскохозяйственных угодий 1,21 миллиона гектаров (61,6%) находилось в собственности сельских хозяйств, а 756 тысяч гектаров (38,4%) — в аренде.

По сравнению с 2020 годом площадь собственных земель сократилась на 1,1 тысячи гектаров (0,1%), а арендованных земель увеличилась на 1,5 тысячи гектаров (0,2%).

В 2023 году 37,5 тысячи (65,4 %) сельских хозяйств обрабатывали до 10 гектаров сельскохозяйственных угодий. С 2020 года количество таких хозяйств сократилось на 18,9% (8,6 тысячи), поскольку они прекратили деятельность или сократили объемы производства.

В то же время количество крупных хозяйств, обрабатывающих 100 и более гектаров, увеличилось на 3,8%, что свидетельствует о тенденции укрупнения сельских хозяйств в Латвии.

В результате структурных изменений сельские хозяйства становятся крупнее как по площади обрабатываемой земли, так и по количеству выращиваемых сельскохозяйственных животных в среднем на одно хозяйство. В 2023 году средняя площадь одного хозяйства составляла 46,7 гектара, что на 5,7 гектара больше, чем в 2020 году.

Площадь используемых сельскохозяйственных угодий в среднем на одно хозяйство составила 34,3 гектара (на 5,8 гектара больше), а площадь пашни — 23,6 гектара (на 4,3 гектара больше по сравнению с 2020 годом).

Среднее количество сельскохозяйственных животных на одно хозяйство увеличилось на 0,8 условных единицы скота — с 6,9 в 2020 году до 7,7 в 2023–м.

Самые крупные сельские хозяйства находились в Земгале и Курземе. В Земгале на одно хозяйство приходилось в среднем 46,1 гектара используемых сельскохозяйственных угодий, в Курземе — 37 гектаров.

В 2023 году в Добельском крае были самые крупные сельские хозяйства — в среднем 81,8 гектара используемой сельскохозяйственной земли на одно хозяйство, в Салдусском крае — 65,9 гектара, а в Вентспилсском крае — 54,3 гектара.

Региональная специализация

С 2001 года сельские хозяйства в Латвии все чаще выбирают специализацию.

Растениеводство остается доминирующим направлением этой специализации, однако его доля сократилась с 61,1 % в 2020 году до 54,5 % в 2023 году. Всего 31,3 тысячи хозяйств специализировались на растениеводстве, обрабатывая 1,1 миллиона гектаров, что составляет 57 % всей используемой сельскохозяйственной земли.

Вторым по значимости направлением специализации в Латвии является молочное животноводство. В 2023 году на нем специализировались 10,6% сельских хозяйств, и эта доля почти не изменилась с 2020 года, когда было 10,7% таких хозяйств.

В 2023 году 8,8% хозяйств специализировались как на смешанном растениеводстве, так и на разведении сельскохозяйственных животных (кроме молочного животноводства).

По сравнению с 2020 годом доля хозяйств, занятых смешанным растениеводством, увеличилась на 5,9 процентного пункта, а доля хозяйств, занятых разведением животных (кроме молочного животноводства), выросла на 1,6 процентного пункта.

В 2023 году, по сравнению с 2020 годом, увеличилась доля хозяйств, специализирующихся на выращивании многолетних культур (5,9% хозяйств) и овощеводстве (2,1% хозяйств).

Доля хозяйств, занимающихся многолетними культурами, выросла на 4,2 процентного пункта, а овощеводческих хозяйств — на 0,9 процентного пункта.

Всего 7,5% хозяйств специализировались на смешанном растениеводстве и животноводстве, причем доля таких хозяйств снизилась (в 2020 году было 10,7%). Меньше всего хозяйств в 2023 году занимались свиноводством и птицеводством (1%) и смешанным животноводством (0,7%).

В рижском регионе и Земгале было наибольшее количество хозяйств, специализирующихся на растениеводстве и овощеводстве. На растениеводство в рижском регионе приходилось 56,6 %, а в регионе Земгале — 59,0 % от общего числа хозяйств региона. Доля овощеводческих хозяйств в Рижском регионе составляла 3,5 %, а в регионе Земгале — 3,6 %.

В Курземском регионе 2,6% хозяйств и в Видземском регионе 1,8% специализировались на выращивании многолетних культур.

В Курземском регионе 8,3% сельских хозяйств специализировались на молочном животноводстве.

Больше всего хозяйств, специализирующихся на молочном животноводстве, было в Латгальском регионе — 16,1% от числа хозяйств региона.

Наибольшая доля хозяйств, специализирующихся на свиноводстве и птицеводстве, была в рижском регионе Пиеpиги и в Курземском регионе.

Семейное дело

Сельские хозяйства в Латвии в основном являются семейными предприятиями, которые управляются самими владельцами или членами их семьи. В 2023 году 53,6 тысячи, или 93,4%, сельских хозяйств управлялись самими владельцами, а 3,3 тысячи, или 5,7%, — супругом владельца или другим членом семьи.

При этом 129 тысяч, или 88,4% от числа постоянно занятых работников, составляли сами владельцы и члены их семьи.