«Хочу производить «зеленую» энергию»: как это сделать в Латвии

Министерство климата и энергетики сообщает о продолжении программы, в рамках которой жители Латвии могут подавать заявки на государственную поддержку при приобретении солнечных панелей и другого оборудования для производства «зеленой» энергии.

Программа, в рамках которой домохозяйства смогут претендовать на получение государственной поддержки для покупки и установки в своих жилых домах солнечных панелей, тепловых насосов, котлов на гранулах и другого, дружественного экологии оборудования для производства энергии, продлена до 31 декабря 2029 года.

Более того, согласно принятым в декабре прошлого года поправкам к Правилам КМ, было продлено не только время, в течение которого можно получить поддержку, но и общий объем финансирования: он увеличился на 40 млн евро.

За неполных три года существования программы жители Латвии при поддержке государства приобрели и установили в своих домохозяйствах около 13 тысяч единиц оборудования для использования возобновляемых источников энергии. Общая сумма поддержки составила 42 млн евро.

Прогнозируется, что благодаря в том числе программе поддержки удастся реализовать еще около 11 тысяч проектов, что, в свою очередь, позволит сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 69 тыс. тонн CO2.

И если стоимость квоты на эмиссию составит, к примеру, 67 евро, то это даст стране весьма существенную экономию – около 4,6 млн. В свою очередь, для домохозяйства производство собственной энергии – это возможность сэкономить на покупке энергии «со стороны».

Появились в программе и новшества. Так, к примеру, теперь жители могут получить поддержку на приобретение накопителей энергии (аккумуляторных батарей); раньше в рамках программы их можно было приобрести только в комплекте с солнечными панелями. Максимальный размер поддержки на приобретение аккумуляторных батарей (независимо от того, приобретаются ли они вместе с солнечной панелью или ветровым генератором или без них) остается неизменным – 2500 евро.

Другое новшество – возможность получить поддержку на приобретение солнечных коллекторов для производства горячей воды без необходимости менять в доме котел, работающий на фоссильном (ископаемом) топливе.