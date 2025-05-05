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«Хочу производить «зеленую» энергию»: как это сделать в Латвии 5 1232

Наша Латвия
Дата публикации: 05.05.2025
BB.LV
«Хочу производить «зеленую» энергию»: как это сделать в Латвии
ФОТО: Freepik

Министерство климата и энергетики сообщает о продолжении программы, в рамках которой жители Латвии могут подавать заявки на государственную поддержку при приобретении солнечных панелей и другого оборудования для производства «зеленой» энергии.

Программа, в рамках которой домохозяйства смогут претендовать на получение государственной поддержки для покупки и установки в своих жилых домах солнечных панелей, тепловых насосов, котлов на гранулах и другого, дружественного экологии оборудования для производства энергии, продлена до 31 декабря 2029 года.

Более того, согласно принятым в декабре прошлого года поправкам к Правилам КМ, было продлено не только время, в течение которого можно получить поддержку, но и общий объем финансирования: он увеличился на 40 млн евро.

За неполных три года существования программы жители Латвии при поддержке государства приобрели и установили в своих домохозяйствах около 13 тысяч единиц оборудования для использования возобновляемых источников энергии. Общая сумма поддержки составила 42 млн евро.

Прогнозируется, что благодаря в том числе программе поддержки удастся реализовать еще около 11 тысяч проектов, что, в свою очередь, позволит сократить выбросы парниковых газов (ПГ) на 69 тыс. тонн CO2.

И если стоимость квоты на эмиссию составит, к примеру, 67 евро, то это даст стране весьма существенную экономию – около 4,6 млн. В свою очередь, для домохозяйства производство собственной энергии – это возможность сэкономить на покупке энергии «со стороны».

Появились в программе и новшества. Так, к примеру, теперь жители могут получить поддержку на приобретение накопителей энергии (аккумуляторных батарей); раньше в рамках программы их можно было приобрести только в комплекте с солнечными панелями. Максимальный размер поддержки на приобретение аккумуляторных батарей (независимо от того, приобретаются ли они вместе с солнечной панелью или ветровым генератором или без них) остается неизменным – 2500 евро.

Другое новшество – возможность получить поддержку на приобретение солнечных коллекторов для производства горячей воды без необходимости менять в доме котел, работающий на фоссильном (ископаемом) топливе.

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#спрашиваете — отвечаем #электричество
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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(5)
  • З
    Злой
    6-го мая

    Пару панелей ещё возьму- цена смешная, за 430Вт 67 Евро

    1
    0
  • З
    Злой
    5-го мая

    И не ведитесь на официальную пропаганду, что off-grid инверторы с алиэкспресса не качественные-чушь, у меня и on-line и off-line инверторы работают не 1 год, всё надёжно, чистый синус, низкий коэффициент гармоник, я всё замерил, есть тренды с приборов.

    6
    1
  • З
    Злой
    5-го мая

    Если просто купить батареи в Депо, не генерировать в сеть и не привлекать Садалес тиклс, не делать проект, который нафиг не нужен, то окупаемость 1 год, если подписаться на т.н. компенсацию и идти официально, то откормив разных прихлебателей окупаемость 8-12лет.

    25
    1
  • Д
    Дед
    Злой
    5-го мая

    Хотел бы поинтересоваться у Вас об этом более подробно, если возможно.

    3
    0
  • З
    Злой
    Злой
    6-го мая

    Легко, панели брал вначале на фирме, потом по хорошей цене в Депо, ставил сам всё, установил на крыше навеса и на фасаде красиво, суммарная мощность 4.5кВт, часть батарей работают на подогрев воду, на ТЭН прямо постоянным напряжением, часть работает через 2 преобразователя, купил их на алике, ещё и в запас взял.

    1
    0
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