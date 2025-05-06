Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Для борьбы с симулянтами министр хочет пересмотреть критерии выдачи больничных 1 741

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2025
LETA
Изображение к статье: Для борьбы с симулянтами министр хочет пересмотреть критерии выдачи больничных

Возможно, нужно пересмотреть и диагнозы, и критерии для оформления листов нетрудоспособности, чтобы сократить злоупотребление ими во время судебных процессов, заявил агентству ЛЕТА министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Комментируя последние данные контроля Инспекции здравоохранения, министр подчеркнул, что в 93% случаев инспекция признала листы нетрудоспособности выданными обоснованно, а в 7% - необоснованно.

"Однако надо признать, что нормативными актами предусмотрено достаточно большое количество случаев, когда по состоянию здоровью пациенту можно выдать лист нетрудоспособности, поэтому я призову специалистов Министерства здравоохранения еще раз выяснить опыт и других стран в этом вопросе", - сказал Абу Мери.

По мнению министра, дискуссии о "больничных" снова стали актуальны как для работодателей, так и для сферы образования в связи с оправданиями в случае непосещения школ и экзаменов.

Абу Мери отметил, что анализ данных о листах нетрудоспособности показал, что наиболее частыми причинами для выдачи листов нетрудоспособности являются заболевания системы кровообращения, дыхательных путей, эндокринные заболевания, а также заболевания скелета и мышц. Все чаще в качестве причины оформления листа нетрудоспособности указываются и психические заболевания.

Как сообщалось, в интервью передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" председатель Верховного суда Айгарс Струпишс отметил, что листы нетрудоспособности в судебном процессе - словно чума.

"Когда начинается судопроизводство, то болеют все подряд", - подчеркнул он.

Струпишс пояснил, что были попытки решить этот вопрос, но невозможно обеспечить проверку таких фактов в достаточно короткие сроки и в итоге человек может заявить, что уже выздоровел.

Струпишс подчеркнул, что хочет обсудить этот вопрос с Министерством юстиции и Минздравом.

×
Читайте нас также:
#больничный
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
8
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео