Возможно, нужно пересмотреть и диагнозы, и критерии для оформления листов нетрудоспособности, чтобы сократить злоупотребление ими во время судебных процессов, заявил агентству ЛЕТА министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Комментируя последние данные контроля Инспекции здравоохранения, министр подчеркнул, что в 93% случаев инспекция признала листы нетрудоспособности выданными обоснованно, а в 7% - необоснованно.

"Однако надо признать, что нормативными актами предусмотрено достаточно большое количество случаев, когда по состоянию здоровью пациенту можно выдать лист нетрудоспособности, поэтому я призову специалистов Министерства здравоохранения еще раз выяснить опыт и других стран в этом вопросе", - сказал Абу Мери.

По мнению министра, дискуссии о "больничных" снова стали актуальны как для работодателей, так и для сферы образования в связи с оправданиями в случае непосещения школ и экзаменов.

Абу Мери отметил, что анализ данных о листах нетрудоспособности показал, что наиболее частыми причинами для выдачи листов нетрудоспособности являются заболевания системы кровообращения, дыхательных путей, эндокринные заболевания, а также заболевания скелета и мышц. Все чаще в качестве причины оформления листа нетрудоспособности указываются и психические заболевания.

Как сообщалось, в интервью передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" председатель Верховного суда Айгарс Струпишс отметил, что листы нетрудоспособности в судебном процессе - словно чума.

"Когда начинается судопроизводство, то болеют все подряд", - подчеркнул он.

Струпишс пояснил, что были попытки решить этот вопрос, но невозможно обеспечить проверку таких фактов в достаточно короткие сроки и в итоге человек может заявить, что уже выздоровел.

Струпишс подчеркнул, что хочет обсудить этот вопрос с Министерством юстиции и Минздравом.