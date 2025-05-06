Спецслужба Минобороны познакомила латвийцев с коварными методами противника, что-то замышляющего к востоку от Латвии.

Что они хотят

Враждебные Латвии разведслужбы вооруженных сил России и Беларуси заинтересованы:

в установлении дислокации и вооружении сил НАТО в нашем государстве;

способностей и инфраструктуры Национальных вооруженных сил;

отслеживании военных учений, в первую очередь крупномасштабных и международных.

Об этом свидетельствует опубликованный ежегодный отчет Службы военной разведки и безопасности, подотчетного Минобороны ЛР.

Изучили повадки шпионов

Свою деятельность Главное управление Генштаба ВС РФ и ГРУ Беларуси проводят путем сбора публично доступной информации, а также при помощи завербованных агентов.

В свою очередь агенты наблюдают за военными объектами и критической инфраструктурой, перемещением персонала и техники; следят за военной активностью в публичной сфере; посещают оборонные мероприятия.

"У завербованных и сотрудничающих лиц нет никаких объединяющих внешних признаков, они могут быть иностранцами и местными жителями из любого социального слоя. Опыт украинской войны показывает, что на основе полученной от сотрудничающих людей информации проводились ракетные и бомбовые удары по военным объектам, критически важной и гражданской (больницы, школы, жилые дома и т. д.) инфраструктуре", — сообщает Служба военной разведки и безопасности.

Военная спецслужба ЛР призывает обращать особое внимание на тех, кто "наблюдает, обследует объекты", "снимает или фотографирует солдат или проезжающую военную технику в публичных местах".

"Нужно принимать во внимание, что агенты недружественных государств в своей деятельности широко используют прямое сближение и вытягивание". Если первый метод является агрессивным, то второй предполагает ведение разговора как бы невзначай: "Во время разглашения информации ты не чувствуешь стеснения".

Как вычислить диверсанта

Кроме агентурной разведки в ЛР могут проникать и войсковые диверсионно–разведывательные группы. Вот каковы некоторые из их отличительных признаков:

поведение в общественных местах — не ориентируются или слабо ориентируются в местной округе;

перемещение по военному образцу и изучение/наблюдение местности;

расспрос местных о политических настроениях, призывы к беспорядкам;

знание целевого государственного языка только одним из представителей группы;

нет знания характерного местного языкового диалекта (акцента, фразеологизмов);

приобретение в большом количестве таких продуктов питания, которые подвержены уменьшенному влиянию порчи, готовых продуктов;

возможно, выдают себя за представителей ООН, Красного Креста, ОБСЕ или других гуманитарных организаций.

Требуется помощь лояльных граждан

"В интересах государственной безопасности Латвии следует затруднять, останавливать и предотвращать выполнение заданий разведывательно–диверсионных групп на латвийской территории. В этом плане активное вовлечение общества в констатацию разведывательно–диверсионных групп неоценимо", — обращается к гражданам Служба военной разведки и безопасности.

Кроме всего прочего, спецслужба провела в прошлом году проверки 3238 лиц для допуска к государственной тайне.

Из них было отказано только 18 лицам, что свидетельствует о весьма высокой лояльности граждан ЛР.

Проведена также проверка 297 коммерсантов или сотрудников предприятий, выполняющих военные заказы.