Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как поймать российского шпиона и/или диверсанта — инструкция военной разведки Латвии 13 2987

Наша Латвия
Дата публикации: 06.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как поймать российского шпиона и/или диверсанта — инструкция военной разведки Латвии

Спецслужба Минобороны познакомила латвийцев с коварными методами противника, что-то замышляющего к востоку от Латвии.

Что они хотят

Враждебные Латвии разведслужбы вооруженных сил России и Беларуси заинтересованы:

  • в установлении дислокации и вооружении сил НАТО в нашем государстве;

  • способностей и инфраструктуры Национальных вооруженных сил;

  • отслеживании военных учений, в первую очередь крупномасштабных и международных.

Об этом свидетельствует опубликованный ежегодный отчет Службы военной разведки и безопасности, подотчетного Минобороны ЛР.

Изучили повадки шпионов

Свою деятельность Главное управление Генштаба ВС РФ и ГРУ Беларуси проводят путем сбора публично доступной информации, а также при помощи завербованных агентов.

В свою очередь агенты наблюдают за военными объектами и критической инфраструктурой, перемещением персонала и техники; следят за военной активностью в публичной сфере; посещают оборонные мероприятия.

"У завербованных и сотрудничающих лиц нет никаких объединяющих внешних признаков, они могут быть иностранцами и местными жителями из любого социального слоя. Опыт украинской войны показывает, что на основе полученной от сотрудничающих людей информации проводились ракетные и бомбовые удары по военным объектам, критически важной и гражданской (больницы, школы, жилые дома и т. д.) инфраструктуре", — сообщает Служба военной разведки и безопасности.

Военная спецслужба ЛР призывает обращать особое внимание на тех, кто "наблюдает, обследует объекты", "снимает или фотографирует солдат или проезжающую военную технику в публичных местах".

"Нужно принимать во внимание, что агенты недружественных государств в своей деятельности широко используют прямое сближение и вытягивание". Если первый метод является агрессивным, то второй предполагает ведение разговора как бы невзначай: "Во время разглашения информации ты не чувствуешь стеснения".

Как вычислить диверсанта

Кроме агентурной разведки в ЛР могут проникать и войсковые диверсионно–разведывательные группы. Вот каковы некоторые из их отличительных признаков:

  • поведение в общественных местах — не ориентируются или слабо ориентируются в местной округе;

  • перемещение по военному образцу и изучение/наблюдение местности;

  • расспрос местных о политических настроениях, призывы к беспорядкам;

  • знание целевого государственного языка только одним из представителей группы;

  • нет знания характерного местного языкового диалекта (акцента, фразеологизмов);

  • приобретение в большом количестве таких продуктов питания, которые подвержены уменьшенному влиянию порчи, готовых продуктов;

  • возможно, выдают себя за представителей ООН, Красного Креста, ОБСЕ или других гуманитарных организаций.

Требуется помощь лояльных граждан

"В интересах государственной безопасности Латвии следует затруднять, останавливать и предотвращать выполнение заданий разведывательно–диверсионных групп на латвийской территории. В этом плане активное вовлечение общества в констатацию разведывательно–диверсионных групп неоценимо", — обращается к гражданам Служба военной разведки и безопасности.

Кроме всего прочего, спецслужба провела в прошлом году проверки 3238 лиц для допуска к государственной тайне.

Из них было отказано только 18 лицам, что свидетельствует о весьма высокой лояльности граждан ЛР.

Проведена также проверка 297 коммерсантов или сотрудников предприятий, выполняющих военные заказы.

×
Читайте нас также:
#служба госбезопасности #шпионаж
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
1
0
0
53
0
0

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео