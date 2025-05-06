Недопустимо, что в латвийской системе образования есть дети, которые учатся в школах девять лет, но не могут набрать хотя бы 10% на экзаменах, заявила премьер-министр Эвика Силиня во вторник после заседания правительства.

Она приказала министру образования Даце Мелбарде срочно искать решения, чтобы больше не было ситуаций, когда дети не могут преодолеть 10-процентный порог на экзаменах.

«Возможно, это потребует дополнительной перестройки, а также дополнительных ресурсов со стороны самих школ, но, по моему мнению, недопустимо, чтобы у нас были дети, которые учатся девять лет в нашей школьной системе и не могут сдать экзамены даже на 10%», — сказала Силиня.

По её словам, министр образования и науки пообещала поискать решения этой проблемы. Найдет ли? Об этом министр не сказала.

Премьер-министр не исключила, что и в будущем будут дети, которым будет сложно преодолеть 10-процентный порог, однако нынешнюю ситуацию, при которой несколько сотен детей не могут достичь этого уровня, нельзя считать хорошей.

Ранее сообщалось, что и в этом году для сдачи централизованных экзаменов 9-го класса будет достаточно набрать не менее 10% — такое решение приняло правительство за неделю до начала экзаменационной сессии.

Министерство образования и науки объясняет решение «заморозить» порог успешности 9-классников ещё на один учебный год отсутствием механизмов поддержки.

Ученики 9-х классов впервые сдавали централизованные экзамены в 2022/2023 учебном году. Тогда один из трёх экзаменов не сдали 881 ученик. Из тех, кто пересдавал экзамены в следующем году, 86,8% их сдали, а 13,2% — нет.

В этом учебном году 696 учеников 9-х классов повторно осваивают учебный материал после того, как в предыдущую экзаменационную сессию не сдали один из государственных экзаменов.