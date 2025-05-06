Налоговикам и таможенникам Латвии будут доплачивать по 300 евро – чтобы не разбегались с госслужбы

Дата публикации: 06.05.2025
Сотрудникам Налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД) с 2025 года установлена новая брутто-надбавка в размере 300 евро в месяц, такое решение во вторник приняло правительство.

Предусматривается, что надбавка будет выплачиваться всем должностным лицам Управления налоговой и таможенной полиции.

Как поясняет Министерство финансов (МФ), данная надбавка будет мотивировать сотрудников Управления налоговой и таможенной полиции СГД продолжать исполнять должностные обязанности именно в этом управлении.

Кроме того, надбавка повысит привлекательность службы для новых работников из учреждений со схожими функциями. То есть будут переманивать. Хотя вознаграждение сотрудников Управления налоговой и таможенной полиции в последние годы увеличивалось, рост окладов не покрывает стремительно растущие расходы на жизнь, признались в Минфин.

Не сумев справиться с инфляцией, чиновники министерства решили повысить зарплаты. Жаль, что только в одном государственном управлении.

Оклады увеличат не от хорошей жизни – одной из основных причин увольнения с государственной службы является неудовлетворённость уровнем текущего вознаграждения, поясняет МФ.

Автор - Пётр Телеграфов
