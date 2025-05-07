Абу Мери: семейные врачи должны улучшить показатели пациентов 2 849

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2025
LETA
Изображение к статье: Абу Мери: семейные врачи должны улучшить показатели пациентов

Uосударство вместе с самоуправлениями должно мотивировать семейных врачей работать в регионах, чтобы там было доступно первичное здравоохранение, а семейные врачи должны заняться улучшением показателей пациентов, заявил после сегодняшней встречи в Салдусе с семейными врачами Курземе и руководителями местных самоуправлений министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

В фокусе переговоров была необходимость обеспечения качественных услуг здравоохранения за пределами Риги, привлечения молодых врачей и преемственности работы в практиках семейных врачей, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Представители ведомства сообщили о доступных инструментах поддержки для привлечения медицинского персонала в регионы. Средний размер финансирования из средств госбюджета для одной практики семейного врача на оказание оплачиваемых государством услуг здравоохранения населению в год составляет 124 000 евро.

В ходе встречи министр подчеркнул, что первичное здравоохранение должно быть доступно на всей территории и вовремя. Врачи должны работать над профилактикой, повышением грамотности о здоровье, своевременной диагностикой и вести наблюдение за хроническими пациентами, отметил министр, добавив, что необходимо развивать модели интегрированных услуг в сотрудничестве с самоуправлениями.

В ходе визита Абу Мери также ознакомился с пилотным проектом Салдусского медицинского центра "Услуга с интегрированным привлечением врача по необходимости". Проект предусматривает внедрение системы обслуживания пациентов, которая позволит обеспечить завершение терапии пациентов в медицинском учреждении более низкого уровня, разгрузив стационар.

В Курземском регионе работают 176 семейных врачей, обслуживающие 280 000 жителей.

#здравоохранение #семейные врачи
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
