Мучительный зной и ураганы: метеорологи призывают страны Балтии готовиться к лету 1 1365

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мучительный зной и ураганы: метеорологи призывают страны Балтии готовиться к лету
ФОТО: Unsplash.com

Польские метеорологи утверждают, что предстоящее лето 2025 года может стать одним из самых жарких за последние десятилетия - согласно последним долгосрочным прогнозам, ожидается невыносимая жара, тропические ночи и сильные ливни, которые могут вызвать наводнения.

По прогнозам, летние температуры в странах Балтии поднимутся выше 34°C, но ночные температуры не опустятся ниже 20°C, что приведет к так называемым тропическим ночам, которые особенно неприятны для городских жителей из-за так называемого эффекта городского острова тепла.

В дополнение к жаре прогнозируются сильные дожди и штормы, причем метеорологи особенно подчеркивают их возможность на юге Литвы. За короткий период может выпасть до 70 мм осадков, что приведет к ливневым паводкам и затруднению движения транспорта. Такие условия могут вызвать серьезные проблемы как для городской инфраструктуры, так и для сельского хозяйства.

Эти экстремальные погодные явления связаны с изменением климата, которое приводит к более частым и интенсивным волнам жары и внезапным ливням. Метеорологи подчеркивают, что такие условия могут стать новой нормой, поэтому необходимо принять превентивные меры, чтобы смягчить их воздействие на людей и инфраструктуру.

Жителям рекомендуется следить за прогнозами погоды, особенно за предупреждениями о жаре и грозах. В жаркие дни рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, пить много жидкости и находиться в прохладном помещении. Также важно подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии и убедиться, что у вас дома есть необходимые запасы.

#погода #изменение климата
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
