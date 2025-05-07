Народ тонет в бедности, зарплаты в министерствах растут на 40% в год - вот это доходность! 1 863

Наша Латвия
Дата публикации: 07.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народ тонет в бедности, зарплаты в министерствах растут на 40% в год - вот это доходность!

Признайтесь, вы стали больше получать в последнее время? Ну а вот обозреватель Dienas Bizness Янис Голдбергс утверждает: «Увеличение зарплаты стало систематической проблемой нынешнего правительства».

Так, в феврале сего года затраты на вознаграждение в публичном секторе Латвии повысились на 4,5%. В связи с этим «выразили непонимание» Латвийская торгово-промышленная камера (ЛТПК) и Латвийская конфедерация работодателей. И то сказать, они-то объединяют частный бизнес, а там все-таки денюжка к выплате более зависит от прибылей. А не так, как в госуправлении: «Прошел первый квартал, и предприниматели открыли, что в некоторых министерствах прирост зарплаты - 24%».

«В действительности хочется громко кричать о том, что налоги предпринимателям и жителям уже повышены, - отмечает комментатор,- Получатели средней зарплаты в данный миг более чем половину доходов тратят на продукты, и этот процент только растет. Народ очевидно тонет в бедности, и это происходит массово. Молодежь продолжает уезжать из государства, и не слышно, чтобы об этом кто-то беспокоился». В то же время, по подсчетам руководителя ЛТПК Яниса Энздиньша, с 2020 по 2024 годы в министерствах ЛР заработная плата возросла на 160,2%. «Надо добавить, что по сравнению с рынком капитала, столь хороших годовых процентов не дают никакие облигации».

«Хотелось бы, - пишет деловой еженедельник, -чтобы вспомнили правительство Домбровскиса сразу после глобального финансового кризиса 2008 года. Была необходимость экономить, и, образно выражаясь, резали большими ножницами. Сейчас это возможно, если надо. Например, в течение нескольких лет фонды заработной платы вернуть на привычные позиции...»

#зарплаты #Сейм и правительство
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
