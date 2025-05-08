Беда пришла откуда не ждали: волки Латвии пропустили удар из Брюсселя 2 1346

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Беда пришла откуда не ждали: волки Латвии пропустили удар из Брюсселя

Европейский парламент (ЕП) изменил статус охраны волков в Европейском Союзе (ЕС) с "строго охраняемых" на просто "охраняемых", сообщила пресс-секретарь ЕП в Латвии Кристине Лиепиня.

Парламент поддержал предложение Европейской комиссии (ЕК) о внесении поправок в Директиву о средах обитания 371 голосом "за", 162 — "против", при 37 воздержавшихся.

Теперь государства-члены ЕС получат больше гибкости в управлении популяцией волков. То есть смогут их убивать в большем количестве.

Предполагается, что страны смогут принимать решения, адаптированные к конкретным региональным условиям.

Для вступления закона в силу его официально должна утвердить также Совет ЕС. Директива вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС, а у стран будет 18 месяцев на её внедрение.

По данным ЕК, в Европе насчитывается более 20 000 волков, и их численность и ареал обитания продолжают расти.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
