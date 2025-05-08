Министр финансов Арвилс Ашераденс (СП) в этом году предложит увеличить пенсионный возраст. В четверг в программе Латвийского радио «Крустпунктс» Ашераденс объяснил, что в последние годы возраст для получения пенсии по старости в Латвии был увеличен на пять лет - до 65 лет, но возраст для получения пенсии за выслугу лет не изменился.

Осенью министр предложит ежегодно увеличивать пенсионный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет как минимум на шесть месяцев, что может занять от 2,5 до трех лет.

Министр финансов подчеркнул, что в настоящее время несправедливо по отношению к остальным жителям Латвии то, что пенсионный возраст большой категории жителей остается неизменным. По мнению Ашераденса, повышение пенсионного возраста - это еще и способ решения проблем на рынке труда.

Уже сообщалось, что в сентябре прошлого года министерства в сотрудничестве с Государственной канцелярией приступили к концептуальной оценке вопроса о повышении пенсионного возраста по выслуге лет.

На сегодня пенсии по выслуге лет получают военные, некоторые сотрудники МВД, прокуроры, сотрудники Бюро по защите Конституции, работники Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB), сотрудники служб безопасности, а также медики, пожарные, дирижеры, цирковые артисты и многие другие.

Артисты театра, цирка, балета, каскадеры, артисты профессиональных танцевальных и художественных коллективов (если работа была связана с повышенной физической нагрузкой) имеют право на пенсию по выслуге лет, если они проработали в этих профессиях не менее 20 лет.

У представителей разных профессий отличается возраст выхода не пенсию. Например артисты театров оперы и балета, музыкальных и драматических театров, концертных организаций, профессиональных хоровых коллективов, артисты кукольного театра, работающие с куклами, имеют право на пенсию по выслуге лет при наличии стажа работы в этих профессиях не менее 25 лет.

Работники Службы неотложной медицинской помощи имеют право на пенсию по выслуге лет по достижении возраста 55 лет, если их стаж в профессии не менее 20 лет и последние пять лет отработаны именно в неотложной помощи. Работники органов внутренних дел со специальными званиями и работники системы госбезопасности имеют право на пенсию по выслуге лет по достижении возраста 50 лет, если их стаж в профессии не менее 20 лет.