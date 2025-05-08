В Госполиции рассказали, что 9 мая в Латвии можно праздновать, а что нельзя 8 9899

Наша Латвия
Дата публикации: 08.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Госполиции рассказали, что 9 мая в Латвии можно праздновать, а что нельзя

В специальном заявление разъяснятся, что официально отмечают (и не отмечают) в Латвии 8 мая и 9 мая.

Пресс-служба Госполиции распространило заявление, в котором жителям Латвии указывается, что 8 мая — День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. В свою очередь 9 мая следует отмечать День Европы.

Полицейские сообщают, что День Европы проходит под знаком демократии и европейских ценностей — ради безопасности и мира.

Что касается тех, кто 9 мая решил отметить другие праздники. Им напоминают 9 мая Государственная полиция работает в усиленном режиме, привлекая значительные силы правоохранительных органов со всех регионов Латвии, включая Батальон специального назначения. Также осуществляется тесное сотрудничество с Государственной службой безопасности и другими партнёрами.

«В случае выявления нарушений действия служб будут однозначными и решительными», – обещают полицейские.

Впрочем, на данный момент нет информации, указывающей на подготовку конкретных провокаций к 9 мая. Однако возможность таких провокаций полностью исключить нельзя, уверены в Госполиции.

Как водится, гражданским активистам, располагающие информацией о запланированных на 9 мая провокациях предлагается передавать эту информацию в правоохранительных органы.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
