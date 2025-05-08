В специальном заявление разъяснятся, что официально отмечают (и не отмечают) в Латвии 8 мая и 9 мая.
Пресс-служба Госполиции распространило заявление, в котором жителям Латвии указывается, что 8 мая — День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. В свою очередь 9 мая следует отмечать День Европы.
Полицейские сообщают, что День Европы проходит под знаком демократии и европейских ценностей — ради безопасности и мира.
Что касается тех, кто 9 мая решил отметить другие праздники. Им напоминают 9 мая Государственная полиция работает в усиленном режиме, привлекая значительные силы правоохранительных органов со всех регионов Латвии, включая Батальон специального назначения. Также осуществляется тесное сотрудничество с Государственной службой безопасности и другими партнёрами.
«В случае выявления нарушений действия служб будут однозначными и решительными», – обещают полицейские.
Впрочем, на данный момент нет информации, указывающей на подготовку конкретных провокаций к 9 мая. Однако возможность таких провокаций полностью исключить нельзя, уверены в Госполиции.
Как водится, гражданским активистам, располагающие информацией о запланированных на 9 мая провокациях предлагается передавать эту информацию в правоохранительных органы.
Valsts policija un Valsts drošības dienests 9.maijā pastiprināti uzraudzīs drošību visā Latvijā— Valsts policija (@Valsts_policija) May 8, 2025
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību saistībā ar 9. maiju, Valsts policija strādā pastiprinātā režīmā, iesaistot plašus likumsargu spēkus no visiem Latvijas reģioniem,… pic.twitter.com/d6PahYsOBS
Оставить комментарий(8)