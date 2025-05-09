Вчера в Латвии вспоминали о жертвах нацизма и о тех, кто участвовал в разгроме нацизма.

Вчера в день разгрома нацизма и в день памяти жертв нацизма, наряду с официальными памятными мероприятиями на Братском кладбище с участием высших государственных лиц, состоялось и частное памятное мероприятие — богослужение у мемориала в Саласпилсе.

«Это было важно для всех здравомыслящих людей Латвии — почтить память и тех, кто стал жертвой коричневой чумы, и вспомнить о тех, кто сражался с нацизмом, приближая разгром и третьего рейха, и нацистской идеологии. Ужасы войны не должны повториться!» - заявил один из участников богослужения у Саласпилского мемориала, руководитель парламентской фракции «Стабильности!» Алексей Росликов.