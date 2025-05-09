В сегодняшней Латвии осталось совсем немного живых участников той Великой войны. А говорить о том, что было — многие из них опасаются. Но — не эта моя собеседница.
Потому что, еще будучи подростком, Вера Иволга многократно рисковала жизнью, участвуя в операциях легендарных полевых командиров, Героев Советского Союза Оттомарса Ошкалнса и Вилиса Самсонса. Она была глазами и ушами красных партизан. В XXI веке в стране ЕС и НАТО эта смелая женщина участвовала в мероприятиях у Кургана Дружбы, у Памятника Освободителям. И сейчас — без опаски рассказывает о прошлом.
— Как вы чувствуете себя, Вера Николаевна, перед Днем Победы?
— Знаешь, миленький мой, как сказать по–честному… Ведь человечку девяносто девятый год! Можете себе представить, столько мне в мае будет. Конечно, здоровье уже не то.
— Чем ваша семья занималась до войны?
— В Латгалии на хуторе жили, землю пахали! Все делали — сельское хозяйство было 18 гектаров. Лошадь, корова, все было.
Деревенька, в которой тогда был семейный дом Веры, где перед войной находилось еще пятеро ее родных (старшая сестра уже отправилась в Ригу), ныне практически не существует. По данным статистики, в Букатине в 2015 году насчитывалось… два человека. Сейчас, видимо, населенный пункт полностью заброшен. Рядом названия, свидетельствующие об этническом составе населения: Горники, Тарчилова, Пирагова, Горбачи, Каталова…
Вера Иволга на пороге 99–летия.
— Сколько классов удалось вам окончить до войны?
— Пять классов. У нас было все на латышском языке.
— А перед войной ваши места президент Улманис не посещал?
— Он до Резекне только доехал!
— Красную армию встречали в 1940 году?
— Нет, не видела!
— Как же получилось, что вы попали в партизаны?
— Жила я тогда в Пасиенской волости, в своей хате. Надо было работать в разведке, вот хороший парень, Лукьян Лазарев, меня и взял. Пришел ко мне, до дома — и увел! И я работала в разведке. С Черковским Павлом, Громом Александром — такие были наши парни. И Ошкалн, и Самсон были мои друзья. — Были случаи, когда немцы пытались вас поймать?
— Были, конечно! Все было. Местность я хорошо знала, нужно было выполнять задания.
…В перечень миссий Веры Иволги входили и разведка на железнодорожной станции Зилупе, и доставка взрывчатки, в результате чего партизанам удалось уничтожить стратегический мост, по которому вермахт снабжал группировку на Восточном фронте. Однажды партизаны попали в окружение, и Вере пришлось вести в советский тыл раненую подругу Тонечку Козлову. Лед в то время еще не встал, и доводилось переходить по пояс в студеной воде. И так хорошо было потом оказаться на русской печи! Это в первый день на Большой земле, а потом латвийских партизан направляли в санаторий, в московские Сокольники. Где лучшим блюдом был горшок картошки в мундире…
— А 9 мая 1945 года вы где встретили?
— В Великих Луках, где тогда была наша партизанская бригада. А потом меня направили в Латвию, и я жила в Зилупе.
— Как вас наградили за войну?
— Партизанская медаль, "За отвагу", орден Отечественной войны, всем давали, и мне дали. А сейчас мне вручили медальку "80 лет Победы". Красивая медаль, я очень довольна.
— Спасибо за ваш рассказ — и всего самого доброго!
Оставить комментарий(5)