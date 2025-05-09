В сегодняшней Латвии осталось совсем немного живых участников той Великой войны. А говорить о том, что было — многие из них опасаются. Но — не эта моя собеседница.

Потому что, еще будучи подростком, Вера Иволга многократно рисковала жизнью, участвуя в операциях легендарных полевых командиров, Героев Советского Союза Оттомарса Ошкалнса и Вилиса Самсонса. Она была глазами и ушами красных партизан. В XXI веке в стране ЕС и НАТО эта смелая женщина участвовала в мероприятиях у Кургана Дружбы, у Памятника Освободителям. И сейчас — без опаски рассказывает о прошлом.

— Как вы чувствуете себя, Вера Николаевна, перед Днем Победы?

— Знаешь, миленький мой, как сказать по–честному… Ведь человечку девяносто девятый год! Можете себе представить, столько мне в мае будет. Конечно, здоровье уже не то.

— Чем ваша семья занималась до войны?

— В Латгалии на хуторе жили, землю пахали! Все делали — сельское хозяйство было 18 гектаров. Лошадь, корова, все было.

Деревенька, в которой тогда был семейный дом Веры, где перед войной находилось еще пятеро ее родных (старшая сестра уже отправилась в Ригу), ныне практически не существует. По данным статистики, в Букатине в 2015 году насчитывалось… два человека. Сейчас, видимо, населенный пункт полностью заброшен. Рядом названия, свидетельствующие об этническом составе населения: Горники, Тарчилова, Пирагова, Горбачи, Каталова…

Вера Иволга на пороге 99–летия.

— Сколько классов удалось вам окончить до войны?

— Пять классов. У нас было все на латышском языке.

— А перед войной ваши места президент Улманис не посещал?

— Он до Резекне только доехал!

— Красную армию встречали в 1940 году?

— Нет, не видела!

— Как же получилось, что вы попали в партизаны?

— Жила я тогда в Пасиенской волости, в своей хате. Надо было работать в разведке, вот хороший парень, Лукьян Лазарев, меня и взял. Пришел ко мне, до дома — и увел! И я работала в разведке. С Черковским Павлом, Громом Александром — такие были наши парни. И Ошкалн, и Самсон были мои друзья. — Были случаи, когда немцы пытались вас поймать?

— Были, конечно! Все было. Местность я хорошо знала, нужно было выполнять задания.

…В перечень миссий Веры Иволги входили и разведка на железнодорожной станции Зилупе, и доставка взрывчатки, в результате чего партизанам удалось уничтожить стратегический мост, по которому вермахт снабжал группировку на Восточном фронте. Однажды партизаны попали в окружение, и Вере пришлось вести в советский тыл раненую подругу Тонечку Козлову. Лед в то время еще не встал, и доводилось переходить по пояс в студеной воде. И так хорошо было потом оказаться на русской печи! Это в первый день на Большой земле, а потом латвийских партизан направляли в санаторий, в московские Сокольники. Где лучшим блюдом был горшок картошки в мундире…

— А 9 мая 1945 года вы где встретили?

— В Великих Луках, где тогда была наша партизанская бригада. А потом меня направили в Латвию, и я жила в Зилупе.

— Как вас наградили за войну?

— Партизанская медаль, "За отвагу", орден Отечественной войны, всем давали, и мне дали. А сейчас мне вручили медальку "80 лет Победы". Красивая медаль, я очень довольна.

— Спасибо за ваш рассказ — и всего самого доброго!