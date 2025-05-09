Первая в этом году вспышка АЧС среди домашних свиней в Латвии - приказано уничтожить!

Дата публикации: 09.05.2025
LETA
Первая в этом году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней в Латвии обнаружена на ферме с 36 свиньями в Джукстской волости Тукумского края, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Служба проводит в указанном хозяйстве мероприятия по ликвидации и локализации очага инфекции, а также эпидемиологическое расследование. Все свиньи на ферме будут уничтожены, чтобы ликвидировать вспышку и ограничить дальнейшее распространение болезни.

Вокруг фермы, на которой обнаружена АЧС, установлена карантинная зона. В хозяйствах, расположенных в этой зоне, ПВС проводит усиленные проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Карантин включает ограничения на перемещение свиней и продуктов свиноводства.

Служба подчеркивает, что дикий кабан является самой большой угрозой для здоровья домашних свиней. Популяция диких кабанов в Латвии быстро восстановилась, и вирус широко распространяется в стадах молодых кабанов.

ПВД напоминает, что единственный способ защитить домашних свиней от заражения вирусом - это обеспечить строгую биобезопасность на ферме.

Уже сообщалось, что в этом году АЧС была обнаружена у 756 диких кабанов в 125 волостях 26 краев и в трех городах Латвии.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
