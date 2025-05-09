Прославляешь и оправдываешь? К обеспечению порядка и безопасности 9 мая привлечен спецназ

Дата публикации: 09.05.2025
Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с Государственной полицией в пятницу будет работать в усиленном режиме, сообщили агентству ЛЕТА оба учреждения.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в связи с 9 мая Госполиция работает в усиленном режиме, привлекая широкие силы правоохранителей из всех регионов Латвии, в том числе батальон специального назначения, а также реализует тесное сотрудничество с СГБ и другими партнерами.

Службы готовятся к любому сценарию и готовы отреагировать не только в конкретную дату, но и в последующие дни, чтобы не допустить угрозы общественному порядку и безопасности, в том числе прославления и оправдания российской агрессии и военных преступлений.

При выявлении нарушений действия служб будут однозначными и решительными: за указанные нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

На данный момент информация, имеющаяся в распоряжении СГБ, не свидетельствует о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций 9 мая, однако полностью исключить подобные инциденты нельзя, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

В цифровой среде могут распространяться ложные сообщения, поэтому любую информацию следует оценивать критически, принимая во внимание информацию из официальных источников, отмечает полиция.

Службы призывают особо критически оценивать различные провокационные и, казалось бы, сенсационные заявления в информационном пространстве, источником которых являются российские институты, пропагандистские ресурсы или малоизвестные каналы на сайтах соцсетей. Правоохранители рекомендуют не распространять эти заявления.

Жителей, в распоряжение которых поступает информация о запланированных на 9 мая провокациях, - демонстративных или вызывающих действиях с целью расколоть общество или распространить соответствующие интересам России послания - призывают передавать эту информацию в СГБ. Тех, кто станет свидетелем подобных мероприятий 9 мая, призывают незамедлительно сообщить об этом в Госполицию.

