Несмотря на грозные предупреждение руководства МВД и Госполиции, жители Латвии и в этом году отдали должное памяти солдат, сокрушивших Третий Рейх.

Сегодня Воинское захоронение на Покровском кладбище в Риге, как обычно, покрыто цветами. Поток людей с гвоздиками, розами, тюльпанами не ослабевает. Среди пришедших есть и молодые люди.

На месте захоронения дежурят двое полицейских в яркой сине-желтой форме. И, очевидно, несколько сотрудников, которые без формы, смешавшись с толпой, следят за прибывающими.

Впрочем, это мягкий режим несения службы. Пару лет назад к могилам солдат на Покровском кладбище подогнали полицейское авто и включили яркие проблесковые маячки. Чтобы помнили.

В целом, возложение цветов проходит спокойно. Три года запрета публичного празднования 9 мая научили жителей Латвии сдержанно отмечать победу над нацизмом.