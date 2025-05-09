Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижане несут цветы на могилы солдат, победивших нацизм – полиция не вмешивается 5 3351

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рижане несут цветы на могилы солдат, победивших нацизм – полиция не вмешивается
ФОТО: bb.lv

Несмотря на грозные предупреждение руководства МВД и Госполиции, жители Латвии и в этом году отдали должное памяти солдат, сокрушивших Третий Рейх.

Сегодня Воинское захоронение на Покровском кладбище в Риге, как обычно, покрыто цветами. Поток людей с гвоздиками, розами, тюльпанами не ослабевает. Среди пришедших есть и молодые люди.

На месте захоронения дежурят двое полицейских в яркой сине-желтой форме. И, очевидно, несколько сотрудников, которые без формы, смешавшись с толпой, следят за прибывающими.

Впрочем, это мягкий режим несения службы. Пару лет назад к могилам солдат на Покровском кладбище подогнали полицейское авто и включили яркие проблесковые маячки. Чтобы помнили.

В целом, возложение цветов проходит спокойно. Три года запрета публичного празднования 9 мая научили жителей Латвии сдержанно отмечать победу над нацизмом.

×
Читайте нас также:
#9 мая #госполиция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
138
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео