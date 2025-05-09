В недавно с помпой открытом парке Сканстес канализация тонет в болоте. А сам район? 1 2156

Наша Латвия
Дата публикации: 09.05.2025
LETA
Изображение к статье: В недавно с помпой открытом парке Сканстес канализация тонет в болоте. А сам район?
ФОТО: LETA

В недавно открытом в Риге Сканстеc-парке тонет канализация, и муниципалитет был заранее предупрежден о такой возможности, сообщает Балтийский центр журналистских расследований «Re:Baltica».

При проектировании канализационной системы не были произведены все необходимые расчеты, а на отсутствие таковых не обратили внимания. Во время поиска подрядчика один из участников тендера предупредил муниципалитет о возможности погружения объекта в илистые почвы в районе, если канализация будет построена по первоначально предложенному проекту. Однако, проигнорировав предупреждение, Рижская дума отказалась от проведения дополнительной экспертизы. Директор Департамента развития города Риги Илзе Пурмале призналась СМИ, что вообще не читала рекомендации и вопросы конкурсантов.

Риск оседания грунта и пути решения проблемы также обсуждались на собраниях строителей, но никаких мер принято не было. Андрей Лашков, в то время совладелец и руководитель совместного предприятия «RR-eko», выигравшего тендер на строительство объекта, утверждал, что обращался в соответствующий департамент, который не поверил строителям, которые «все время ныли» и просили дополнительные деньги.

Однако последующие внутренние расследования выявили нарушения со стороны строителей и надзирателей за строительством, что заставило задуматься о дальнейших действиях. В конце концов, стороны договорились подождать, пока строения в проблемной части не опустятся до естественного уровня, после чего можно будет возобновить строительство. Однако процесс затянулся, и участок простоял заброшенным два с половиной года.

Теперь совет ждет, когда грунт осядет, чтобы проложить канализационные трубы на остальной части участка и подключить его к коллектору. Муниципалитет не может сказать, сколько это будет стоить.

На территории проекта создана устойчивая система сбора дождевой воды в виде прудов и каналов, поскольку исторически участок был пойменным. Система состоит из комбинации традиционных и «зеленых» решений - коллекторов, собирающих стоки с улиц и домов, благоустроенного водосбора, канала с габионной подпорной стенкой, канала в парке и пруда.

Система должна обеспечивать постоянный уровень воды, соответствующий текущему уровню грунтовых вод. Во время сильных дождей уровень воды поднимается, а затем постепенно опускается, сбрасывая воду в городскую сеть ливневой канализации, пояснили в муниципалитете.

#строительство #брак
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
