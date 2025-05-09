11 июня самоуправление Юрмалы начнет прием заявок на занятия по латышскому языку. Обучение для участников бесплатное — все расходы будут покрываться из муниципального бюджета.

Курсы организуются для взрослых жителей Юрмалы, граждан и неграждан Латвии, а также граждан других стран, получивших постоянный вид на жительство.

Обучение будет проходить в соответствии с уровнем знаний участников в группах по 10-20 человек. После окончания курсов и успешной сдачи экзамена участники получат сертификат об окончании программы.

Заявки будут приниматься и регистрироваться в порядке живой очереди 11 июня, в среду, с 10:00 до 17:00 в муниципальном департаменте социального обеспечения Юрмалы.

Как сообщает агентство LETA с ссылкой на Юрмальское самоуправление, стоимость услуги составит 3,61 евро за академический час на одного участника.

Цель организации курсов — содействие расширению латышской языковой среды и более успешной интеграции жителей в общество.

В бюджете Юрмальского управления благосостояния на 2025 год на эти цели выделено 11 400 евро.