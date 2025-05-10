В восьми официальных местах для купания в Риге зафиксировано хорошее качество воды, и последние анализы показывают, что купаться можно также почти во всех других популярных у горожан местах отдыха у водоёмов, сообщили агентству ЛЕТА в Департаменте жилищного и экологического хозяйства Рижской думы.

Качество воды в официальных местах для купания в начале каждого месяца проверяет Инспекция здравоохранения, а сам департамент продолжает также практику прошлых лет — мониторинг качества воды в 20 популярных у жителей местах отдыха у водоёмов.

В 19 водоёмах микробиологические показатели воды хорошие, однако в излюбленном месте купания в Даугаве напротив улицы Латгалес, 320 (район кольца трамвая), обнаружено незначительное превышение количества кишечной палочки, поэтому купаться там не рекомендуется.

Купание разрешено во всех официальных местах, однако любителям купаться следует соблюдать осторожность и правила безопасности на воде, так как спасатели Рижской муниципальной полиции дежурят только в официальный купальный сезон — с 15 мая по 15 сентября.