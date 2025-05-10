Неприятный инцидент произошел накануне в Валмиере. Местный житель Оливер Пависевиц рассказал LA.lv , что стал участником крайне неприятной ситуации, воспользовавшись общественным транспортом в Валмиере. Оливер недавно вернулся жить в Латвию из-за границы и не скрывает удивления тем, насколько всё здесь иначе.

9 мая утром он сел в автобус, следовавший из Риги в Валмиеру. По его словам, билет он приобрёл в интернете за 5,70 евро. В качестве пункта назначения он выбрал остановку «Valmiera VTU», которая находится в одной остановке от автовокзала Валмиеры (AO), управляемого Валмиерским транспортным агентством (VTU). Цена билета до «Valmiera VTU» и до «Valmiera AO» была одинаковой, так как остановки находятся рядом друг с другом.

«Да, я по ошибке купил билет до “Valmiera VTU”, а не до “Valmiera AO”. Когда автобус прибыл к “Valmiera VTU”, водитель подошёл ко мне на последнем сиденье и попросил выйти, потому что у меня не было билета до “Valmiera AO” (хотя цена одинаковая). Я сказал, что не заметил разницы, и предложил доплатить. Но водитель схватил меня за воротник куртки и начал вытаскивать из кресла. Я вновь предложил купить дополнительный билет. Он агрессивно отказался», – вспоминает Оливер события вчерашнего дня.

Но на этом, по его словам, всё не закончилось: «Затем я направился к передней части автобуса, но водитель продолжал на меня кричать перед другими пассажирами в полном автобусе. Я хотел просто заплатить за билет и сказал, что хотя и заплачу, это несправедливо, ведь цена не отличается. Он продолжал кричать и отказался продать билет до конечной остановки, настаивая на том, что выкинет меня из автобуса. Мне нужно было попасть на следующий автобус с “Valmiera AO” по работе, и я не мог остаться на “Valmiera VTU”, где нет подходящих пересадок».

Водитель якобы также пытался применить к пассажиру физическое воздействие. Тогда Оливер заявил, что выходить не будет, но вызовет полицию для разрешения конфликта.

«Шофёр схватил меня и с силой выбросил из автобуса. Сопротивляться было невозможно. Он был как минимум вдвое тяжелее меня. Толкая меня по ступеням автобуса, я потерял свои AirPods Pro, а в рюкзаке помялся мой Apple MacBook Air M1. С моей куртки были сорваны пуговицы. Кроме того, сейчас у меня усиливаются боли в шейных позвонках и спине», – отмечает Оливер.

После произошедшего он подал телефонную жалобу в «Valmiera VTU», где получил искренние извинения. С ним связалась приятная женщина, которая, просмотрев видеозаписи, призналась, что никогда не видела ничего подобного. Пассажир намерен подать иск против компании и водителя лично, чтобы подобная ситуация не повторилась с другими. В настоящее время он ищет свидетелей произошедшего.

В ООО «VTU Valmiera» также дали свой комментарий:

«ООО “VTU Valmiera” получило жалобу конкретного пассажира на недопустимое поведение водителя автобуса после того, как выяснилось, что пассажир ошибся с выбором конечной остановки. Мы поблагодарили пассажира за ответственную реакцию и информацию, что позволило нам сразу начать проверку жалобы и извиниться в телефонном разговоре за то, как была разрешена ситуация. Поскольку пассажир сообщил, что обратится в полицию, ООО “VTU Valmiera” проводит собственное расследование, чтобы выяснить ситуацию с обеих сторон. На видеозаписи видно и слышно, что в рассказе пассажира в Facebook имеются существенные несоответствия, поэтому более подробные комментарии по конкретной ситуации ООО “VTU Valmiera” не предоставляет.

ООО “VTU Valmiera” поддерживает то, что пассажир разместил запись в Facebook в поисках свидетелей, но категорически не поддерживает язык вражды, который появляется в комментариях – недопустимые высказывания не только в адрес водителя (не зная полной ситуации), но и принижение профессии водителя в целом, призывы к расправе, клеветнические утверждения и т. п.

Мы выступаем за выяснение ситуации в рамках действующих в правовом государстве законов и полагаем, что этим должны заниматься компетентные органы, а не интернет-комментаторы, которые берутся судить и назначать наказания. Мы определённо настроены на сотрудничество и улучшение качества услуг, поддерживая сотрудников в этом процессе, но всё должно происходить объективно и с участием всех сторон. Мы оцениваем случившееся и его причины в соответствии с нашими стандартами качества и предпринимаем / продолжим предпринимать все необходимые меры для повышения качества обслуживания. При разрешении проблемных ситуаций важен уважительный подход – это основа нашей услуги.

Благодарим пассажиров, которые нас информируют, чтобы мы могли провести оценку и принять соответствующие меры для того, чтобы поездки были приятными как для пассажиров, так и для водителей.

Приносим извинения пассажирам, которые стали свидетелями произошедшего, и одновременно просим учесть, что подобные случаи не являются повседневностью в нашей работе. Взаимное уважение крайне важно в сфере, где имеется прямой контакт с клиентами каждый день и в каждой поездке, и это должно быть обоюдным процессом».