В Марупе на кольцевой развязке у улицы Даугавас установлен новый объект городской среды — скульптура удода высотой 2,5 метра, сообщается на сайте самоуправления.

В Латвии эта птица встречается редко, однако в Марупском крае её можно наблюдать сравнительно часто. Удод изображён также на гербе Марупского края и является неотъемлемой частью графической идентичности края, утверждённой в прошлом году.

В основу нового объекта положен символ края — удод, олицетворяющий ценности самоуправления: возможности, открытость, энергию, а ягода в его клюве символизирует плоды труда.

Высота объекта составляет 2,5 метра, для изготовления использована полированная нержавеющая сталь.

Скульптура размещена в самом сердце города Марупе — в прилегающей к кольцу на улице Даугавас зоне, и символически приветствует как местных жителей, так и гостей, пересекающих центральную магистраль государственного значения.

Скульптуру изготовило ООО «Einberg», её стоимость составила 9870 евро.

Как сообщает самоуправление, в конце 2023 года Агентство туризма и предпринимательства Марупского края начало работу над созданием новой идентичности края, а в августе 2024 года была утверждена официальная стилистическая концепция самоуправления. В ней определены ценности Марупского края и визуальные ориентиры для формирования единого узнаваемого образа региона, а также для укрепления чувства принадлежности жителей и поддержки локального патриотизма.

В основу идентичности был положен символ, изображённый на гербе края, — птица удод.