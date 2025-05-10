Теперь даже трудно вообразить, как национальные учреждения и организации смогли бы существовать, если бы внезапно украинский конфликт прекратился бы — и все иммигранты с Незалежной возвратились домой.

Ведь в лице десятков тысяч людей, прибывших с весны 2022 года в нашу республику, Латвийское государство с радостью обнаружило идеальный объект для проявления своей заботы. Спустя три с лишним года после широкомасштабных боевых действий продолжается помощь "гражданским жителям Украины, которые бегут от военной агрессии России", как значится в документе Фонда общественной интеграции.

"Поток сохраняется умеренным и стабильным"

Так охарактеризовало МВД ЛР иммиграционные тенденции со стороны граждан Украины: в январе сего года к нам прибыло 1292 человека, в феврале — 1104, в марте — 1220, в апреле — 1254. Подавляющее большинство прибывает через Рижский аэропорт — 82%, на российскую и белорусскую сухопутную границы — по 9% на каждую.

Естественно, среди въезжающих большинство составляют те, кто уже отметился у наших иммиграционных властей. Но в течение месяца в нашей стране регистрируется около 500 новых граждан Украины.

Разумеется, огромное число украинских граждан мигрирует через внутренние границы Евросоюза, но в силу отсутствия на них погранконтроля доподлинно сказать, каково количество выехавших из нашей страны в поисках лучшей доли — невозможно.

Тем не менее с апреля сего года Управление по делам гражданства и миграции начало "актуализацию данных в Регистре физических лиц, аннулируя статус временной защиты тем лицам, у которых закончились сроки действия визы или разрешения на временное пребывание и которые в определенное время не предоставили заявки…" Количество оказалось весьма внушительным — 18 666 человек.

То есть такое количество граждан Украины, грубо выражаясь, попросту забило на Латвию, которая предоставила им убежище в трудный час.

Нежелательные лица

Хотя, согласно логике, первыми пересечь границу с Евросоюзом смогли как раз жители западных областей Украины, которые практически не подвергались и не подвергаются вооруженным нападениям. Так как руководство ЕС не проводило регионального распределения по месту происхождения, то среди хлынувшего в Старый Свет народа значительную часть составили обыкновенные экономические иммигранты, воспользовавшиеся политической конъюнктурой.

Разумеется, были и есть те, кто прибыл к нам из самых горячих точек конфликта и кому сейчас попросту некуда возвращаться. Ваш автор недавно побеседовал с бывшей жительницей Мариуполя, которая в Риге живет уже 3 года, работает поваром. В родном городе у нее остался частный дом, он фактически цел, хотя в огород попали. При попытке съездить домой она не была пропущена через границу российскими пограничниками, так как ее признали "нежелательным лицом".

В Латвии новые украинские беженцы желательны. До конца 2025 года, по принятым Сеймом поправкам, государство обеспечивает 120 дней бесплатного размещения и питание на 30 дней, компенсацию медикаментов и вспомогательных средств.

Выданные Украиной путевые документы автоматически продлеваются до 28 февраля 2026 года — тем самым ее граждане не должны обращаться за заменой в свои консульские органы, что привело бы к их воинскому учету и мобилизации.

Скатерть–самобранка

В прошлом году экзамены на латышский язык сдали 1603 гражданина Украины, имеющих в Латвии статус временной защиты, свидетельствуют данные, представленные для Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

Из этого числа на низшую категорию A1 сдали 717 человек, А2 — 546, B1 — 238, B2 — 78 и на высокую C1 — 24. Данный расклад позволяет оценить приблизительный уровень знаний, а также активность — с учетом той численности, которую представляет сия группа.

Для обслуживания украинцев (разумеется, здесь имеются в виду прибывшие только в последние 3 года) в нашей республике действует "агентство одной остановки" для вновь прибывающих с отделениями в Риге, Елгаве, Даугавпилсе, Валмиере и Лиепае.

В нем оказано 8292 консультации для 4573 клиентов. Основные темы — миграция (33%), бытовые вопросы (19%), социальные услуги (12%), занятость (11%) и образование (8%).

Последние две группы вопросов показывают, что относительно невелико число тех граждан Украины, которые намереваются задерживаться в ЛР надолго. Хотя, как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное…

Почетные семьи

Агентство может оказать также поддержку в переводе (330 заявок на письменный и 6 на устный), провести юридическую консультацию (63 для 35 клиентов), психологическую поддержку (742 для 117 клиентов). Оказывается также "индивидуальная поддержка в социально–экономическом включении", составленный план выполнен для 391 из 886 клиентов.

Способствуют прибывшим и негосударственные организации — 39 различных обществ реализуют 900 интеграционных программ и курсов латышского языка. Последние осуществляются по 32 проектам, начиная с 5 лет. К примеру, программа на уровень А1 представляет собой курс 120–250 часов.

Всего на лингвистических курсах зарегистрировано 5179 граждан Украины. Также в 2024 году осуществлялся 51 проект культурной ориентации, которые посетили 31 297 приезжих.

Несколько уменьшилось количество пакетов помощи и консультаций. Если в целом за прошлый год таковых насчитывалось 52 386, то за первый квартал текущего года 12 062. Зато 452 многодетные семьи из Украины получили статус "Почетной семьи", со льготным доступом к разным благам…

Разный подход к одной национальности

Можно на секундочку вообразить, какой была бы социально–политическая обстановка в Латвии, если бы за предшествовавшие 2022 году три десятилетия столь масштабное содействие оказывалось бы категориям местного населения, оказавшимся в непростой ситуации. Мы бы тогда действительно жили в другой стране.

Однако, к примеру, покойный тесть вашего автора, уроженец Винницкой области, за четверть века в независимой Латвии ни разу не ощутил к себе особого отношения как к украинцу. Получил и паспорт негражданина, и приватизационных сертификатов — в точь как приехавшие из России. Хотя всю трудовую биографию связал с предприятием, находившимся в Риге.

Никто не занимается интеграцией и тех 17 353 постоянных жителей Латвии — украинцев по национальности, которые по–прежнему являются негражданами.

Статистка

Согласно актуализированным данным, на 1 мая 2025 года в Латвии проживало 31 102 гражданина Украины с временным статусом защиты.

Женщин больше, но некритично — соответственно, 57 и 43 процента. Распределение по возрасту: 24% детей до 17 лет, 76% совершеннолетних.

Наибольшим количеством из прибывших сегодня выделяется Рига — 20 275 человек, то есть приехавшие украинцы составляют 3,3% населения столицы. Более тысячи украинских граждан проживает в Лиепае, Даугавпилсе, Юрмале.

С помощью самоуправлений в целом по стране размещено 3226 украинских гражданских жителей, есть и резерв — 279 свободных кроватей.