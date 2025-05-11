Кекавское краевое самоуправление оштрафовало сельских жителей за отсутствие регистрации сухих туалетов. Один из наказанных, Янис, считает, что местная власть в своих стремлениях навести порядок перестаралась, ответственное министерство также заявило, что самоуправление превысило свои полномочия, сообщает программа "Без табу".

Обратившийся в редакцию программы Янис проживает на сельской территории Кекавского края, на хуторе. Он был немало удивлен, когда к нему во двор приехала полиция и стала упрекать за то, что он не зарегистрировал свой туалет типа "сортир".

"Набросились на меня за то, что у меня не зарегистрирован туалет! Я в себя прийти не успел, когда мне в течение недели прислали известие о том, что надо ехать в думу, на заседание комиссии. Комиссия наложила штраф - 75 евро. Получается, что я на горшок нелегально хожу. Бред! Мы здесь живем 117 лет. Предки в гробах трижды перевернулись!" - возмущается Янис.

Согласно его рассказу, стражи порядка побывали и на других хуторах, где тоже делали замечания и, возможно, кого-то оштрафовали за то, что у туалета нет регистрации.

В краевом самоуправлении журналистам пояснили, что местная власть рьяно взялась за учет и посещение владений, где нет зарегистрированной децентрализованной канализационной системы. Хозяева должны поставить ее на учет официально - во имя более чистой окружающей среды. Регистрация предусматривает вывоз содержимого децентрализованной канализации с определенной частотой.

Янис же заявил, что использует это самое содержимое в качестве удобрения: "Теперь мне велят за большие деньги вызывать ассенизатора, а потом еще надо платить, чтобы купить дорогое удобрение. До этого я складывал все в навозную кучу. Когда оно перегниет, все уходит на поле. Так испокон века делалось. Причем разрешено использовать только услугу ассенизатора, который зарегистрирован в Кекавском крае. Это значит, если я найду кого-то подешевле в Иецаве, я его нанять не могу".

Уже давно существуют правила Кабмина, которыми предусмотрена регистрация систем децентрализованной канализации. Самоуправление, как заявляет местная власть, действует согласно этим правилам и уже давно разработало свои собственные обязательные правила для этого.

Вот только правила краевого самоуправления противоречат правилам Кабмина: согласно документу, который находится на более высоком иерархическом уровне, то есть правилам, КМ, регистрации не подлежат сухие туалеты в сельской местности, на хуторах, а значит, нельзя за отсутствие этой самой регистрации штрафовать всех поголовно. Как уже говорилось, владение Яниса находится именно на сельской территории.

Минклимэнергетики, которое в данном случае является ответственным ведомством, также заявляет, что самоуправление превысило свои полномочия, поскольку требования правил Кабмина относится только к системам децентрализованной канализации на территории сел и городов, но не на сельской территории и не на хуторах.