Согласно доступной информации, телеведущий Эдгар Звея ездил в Москву, чтобы отметить 9 мая, сообщает портал 1188.lv. В своем аккаунте в "ТикТок" он жаловался на задержки и отмены рейсов, но в конце концов он добрался до Подмосковья. Сам Звея утверждает, что ездил в гости к своим двоюродным братьям.

Он высказал мнение, что Москва произвела на него впечатление, которое он назвал "позитивным шоком", и что картина в городе намного позитивнее, чем в Латвии, где, по его мнению, становится все грязнее и люди утрачивают человечность.

Звея также заявил, что, находясь в России, он не хочет говорить о российском вторжении в Украину, так как люди там об этом не говорят и их предупреждают. Он выразил недоумение по поводу того, что в Латвии его называют "кангаром" и "предателем", призвал всех быть человечнее и не вникать в то, что показывают по телевизору.

Звея подчеркнул свое положительное отношение к 9 мая, так как он родился в СССР и немалую часть своей жизни там прожил, поэтому ему кажется нормальным участие в этом празднике, когда он находится в России. Он призвал латышей задуматься, "не потерялись ли они где-то".

В комментариях в соцсетях наблюдается очень отрицательная реакция со стороны многих жителей Латвии: в основном высказывается возмущение, осуждение и даже враждебность по отношению к поступку и высказываниям Звеи. Многие комментаторы воспринимают его поступок как предательство интересов Латвии и Украины, называют его "ватником" и "кремлевским агентом".

Участие Звеи в торжествах 9 мая в Москве интерпретируется как поддержка российского режима и проводимой им политики. Комментаторы недовольны высказываниями Звеи о "позитивном шоке", испытанном им в Москве, и критикой Латвии. Они считают, что он необоснованно уничижает свою страну.