«Местные русские для вас будут не проблемой, а самыми лучшими и близкими» - Лато Лапса 3 1566

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2025
press.lv
ФОТО: Thought Co

Публицист Лато Лапса сегодня разместил у себя в Х пост, сильно выступающий за рамки того, что пишут остальные его коллеги - латышские журналисты.

Он пишет:"Всем крикунам, переполненным энтузиазма, следовало бы зарубить себе на носу одну простую вещь. Когда это время испарится, как кошмарный бред, и нужно будет браться за приведение в порядок всего окружающего и за чистку, местные русские для вас будут не проблемой, а самыми лучшими и близкими, и единственными, кто поможет вычистить латвийскую землю от всего того, что сюда понатащат улучшательницы демографии - подруги Клопа и прочий рак "Единства" и красная зараза "Прогрессивных". Нравится или нет, но так будет".

Комментарии разные:

  • Сейчас на вас все набросятся-то за это предсказание. Знаю, что у вас толстая кожа и крепкие нервы, но берегите сердце и чаще отключайтесь от всего. Пусть все удастся милостью Божией! Аминь!

  • Человек, если русский, то надо ехать домой! Если житель Латвии, то надо знать язык. Двуязычие - это знание обоих языков! Если это плюет русскому в душу, то срочно домой.

  • Когда оно испарится и как испарится... Кто знает, но можно согласиться с тем, что дальше придется-таки жить вместе.

  • Я тоже в это верю...

  • Однозначно, так будет, если мы не слишком наплюем в их сердца.

  • Некоторый местный русский намного лояльнее к латвийскому государству, чем сам латыш, который "переобувается" несколько раз в месяц.

Такая вот дискуссионная точка зрения. А вы сами верите тому, что сказал Лапса?

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
