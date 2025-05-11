Публицист Лато Лапса сегодня разместил у себя в Х пост, сильно выступающий за рамки того, что пишут остальные его коллеги - латышские журналисты.
Он пишет:"Всем крикунам, переполненным энтузиазма, следовало бы зарубить себе на носу одну простую вещь. Когда это время испарится, как кошмарный бред, и нужно будет браться за приведение в порядок всего окружающего и за чистку, местные русские для вас будут не проблемой, а самыми лучшими и близкими, и единственными, кто поможет вычистить латвийскую землю от всего того, что сюда понатащат улучшательницы демографии - подруги Клопа и прочий рак "Единства" и красная зараза "Прогрессивных". Нравится или нет, но так будет".
Комментарии разные:
Сейчас на вас все набросятся-то за это предсказание. Знаю, что у вас толстая кожа и крепкие нервы, но берегите сердце и чаще отключайтесь от всего. Пусть все удастся милостью Божией! Аминь!
Человек, если русский, то надо ехать домой! Если житель Латвии, то надо знать язык. Двуязычие - это знание обоих языков! Если это плюет русскому в душу, то срочно домой.
Когда оно испарится и как испарится... Кто знает, но можно согласиться с тем, что дальше придется-таки жить вместе.
Я тоже в это верю...
Однозначно, так будет, если мы не слишком наплюем в их сердца.
Некоторый местный русский намного лояльнее к латвийскому государству, чем сам латыш, который "переобувается" несколько раз в месяц.
Такая вот дискуссионная точка зрения. А вы сами верите тому, что сказал Лапса?
Visiem entuziasma pārpilnajiem bļauriem vajadzētu likt aiz auss vienu vienkāršu lietu. Kad šis laiks pagaisīs kā ļauns murgs un vajadzēs ķerties pie visa apkārtējā sakārtošanas un satīrīšanas, vietējie krievi Jums būs nevis problēma, bet gan labākie un tuvākie, un vienīgie, kas…— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) May 11, 2025
