В ближайшие ночи в Латвии по-прежнему ожидаются заморозки, но с понедельника воздух постепенно начнет прогреваться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ).

Синоптики поясняют, что на неделе, последовавшей после государственных праздников, в Латвию поступили холодные воздушные массы, в связи с чем ночи были холодными. Столбики термометров опускались ниже нулевой отметки, во многих районах наблюдались заморозки, в отдельных местах даже шел снег.

На новой неделе территории страны постепенно достигнет более теплый воздух, в связи с чем температура начнет повышаться. В светлое время суток воздух во многих местах прогреется до +10…+15 градусов. Ночи пока будут прохладными, во многих местах ожидаются небольшие заморозки, прогнозирует ЛЦСГМ.

Синоптики предполагают, что в середине недели станет более ветрено и влажно, но в выходные часто будет светить солнце и станет суше.