Близ уникального фортификационного сооружения XVII века – старейшего из сохранившихся в Балтии – крайне затруднительно припарковаться. Стоянки как таковой нет, а в погожий воскресный день тут несколько десятков машин, притулившихся у обочин и в прямом контакте со знаками типа «кирпич», предупреждающими о въезде в военную зону.

Даже издалека виднеются серые рубки и локаторы кораблей – в Даугавгриве база НАТО. Что же делать, приходится оставить авто около сетчатого забора с табличкой, воспрещающей фотографирование. Ну ладно, кунги, – сегодня я снимаю не вас, но шведский милитаризм.

Крепость – забытая звезда. Фото автора.

Кирпич, которому три с половиной века

Рядышком уже собирается экскурсия, гид на государственном языке рассказывает воодушевленной группе про уникальный объект. Неподалеку на это дело смотрят двое мужчин в рабочей одежде, видимо, ведущие какую-то хозяйственную деятельность в полуразрушенном домике – около них сложены стройматериалы, биотуалет. Это все уже на территории, отделенной от внешнего мира покосившимися металлическими серыми воротами. Память о Дважды Краснознаменном Балтийском флоте...

Проходим в арку крепостных ворот, и внутри небольшого туннеля видим таинственную массивную стальную дверь, ведущую в казематы. Проход – закрыт! Правда, можно проникнуть вглубь кирпичной фортеции через пустые глазницы окон, находящихся практически в уровень с землей – таков тут культурный слой. Внутри все более-менее чисто – мусора нет, но присутствуют горы битого кирпича, остатки старых полов, какая-то мебель. Во времена СССР эти шведские крепостные капониры использовались военно-морской базой Усть-Двинска – точно так же, как перед тем Латвийской армией, а до того Русской.

Последняя еще в 1776 году возвела для своих духовных нужд воинский храм – строил его архитектор из Санкт-Петербурга Александр Францевич Вист. Увы, после Первой мировой православная церковь была заброшена, а после советизации Латвии превращена в водонапорную башню. И только руины колокольни ныне свидетельствуют о былом величии.

Инфографика tap.gov.lv

Пространства крепости кое-где расчищены, но в целом, что называется, конь не валялся – масса случайных заброшек то ли латвийского, то ли советского периода. Можно встретить сохранившиеся надписи о несении караульной службы, или выцарапанное – ДМБ – демобилизация! Разумеется, здесь под землей и битыми кирпичами содержатся уникальные сокровища, до которых могли бы дотянуться профессиональные археологи. Но никто не заказывает и не оплачивает подобного исследования, а бесплатно теперь только птички поют. Которых тут, кстати, немало – ибо уж с экологией-то у крепости теперь все в порядке. Кстати, очистив канал, окружающий ее звездоподобный план, можно было бы запустить тут движение лодок или каяков.

Подобные домики – наслоения последующих эпох. Фото автора.

Корабли штурмуют бастионы

На самом деле Усть-Двинск столь же стар, как и сама Рига. Еще в 1202 году в устье Даугавы был монастырь ордена цисцерианцев – белые монахи из Германии осваивали далекий болотистый край.

В XIV веке земли приобрел Ливонский орден, начавший укрепляться. В 1608 году шведские войска под командованием графа Иоахима Фридриха фон Мансфельда разбили военный лагерь и построили здесь небольшой форт на месте нынешней Даугавгривской крепости.

С июня 1622 года по осень 1623 года новый форт в Даугавгриве строился под руководством Йохана Шульца (Схаутена), военного инженера на службе Шведского королевства, иммигрировавшего из Голландии. С 1639 года реконструкцией форта Неймюнде (Даугавгрива) руководил Ян Корнелиус ван Роденбург, военный инженер также голландского происхождения.

Возникновение поселения относится к XVII веку – в связи с привлечением к реконструкции крепости различных мастеров и поселением семей солдат крепостного гарнизона, что способствовало созданию пригорода крепости. На третьем этапе были расширены фронтальные укрепления крепости, улучшены ее оборонительные возможности.

Заброшенный военно-морской штаб – пример сталинского ампира. Фото автора.

Последний период строительства относится к 1682 году, когда проект реконструкции фельдмаршала, военного инженера и архитектора Эрика Дальберга был принят королем Швеции Карлом XI. Нынешняя конфигурация крепости состоит из внутренней территории – шириной около полукилометра, прикрытой валами из 6 бастионов, и оборонительного рва с 5 равелинами.

Во время польско-шведской войны (1600–1629) Даугавгриву первоначально заняли шведы, и в 1608 году они построили четырехугольный форт в новом устье Даугавы, назвав его Неймюнде или Новый форт. До 1621 года крепость находилась под контролем как поляков, так и шведов.

В 1624 году приплывший из Стокгольма король Густав II Адольф посетил крепость и приказал ее восстановить. В самом начале Северной войны (1700–1721) – в марте 1700 года – шведский гарнизон капитулировал после двух дней боев из-за военного превосходства саксонцев. Примерно через полтора года, двухмесячной осады и интенсивного артиллерийского обстрела 11 декабря 1701 года шведские войска восстановили контроль над крепостью и ее окрестностями. Но в ноябре 1709 года русские войска начали осаду Риги и Даугавгривы. И вот 19 августа 1710 года шведский гарнизон капитулировал, и вскоре после этого крепость посетил царь Российской империи Петр I, который приказал начать восстановление крепости.

По распоряжению российского правительства планировка укреплений крепости не претерпела существенных изменений. В 1765 году в северо-северо-западном направлении от крепости, на левом берегу устья Даугавы, началось масштабное строительство Кометфорта и плотины.

В начале XIX века крепость была не только важным укреплением (обеспечивающим защиту устья Даугавы), но и имела большое значение как логистический центр военных грузов и региональная военная база. В 1852 году в крепости была проведена телеграфная линия.

Во время Крымской войны (1853–1856) британский флот осуществил блокаду российских портов на Балтийском море, в рамках которой Даугавгривская крепость также неоднократно подвергалась обстрелам.

В 1858 году через реку Буллюпе был построен мост, соединивший территорию крепости с Болдераей. В 1863 году появились мосты, соединившие равелины крепости. А с 1873 года территория вокруг Даугавгривской крепости была соединена с Ригой железнодорожной линией.

Во время Первой мировой войны в Даугавгривской крепости были сформированы батальоны сводных рабочих рот Национальной гвардии Даугавгривской крепости и несколько латышских стрелковых отрядов.

Русская императорская армия располагалась в Даугавгривской крепости до начала сентября 1917 года, когда германская императорская армия успешно форсировала Даугаву, захватив Ригу. Вскоре после взятия Риги германский император Вильгельм II посетил Даугавгривскую крепость.

Осенью 1919 года в Даугавгривской крепости и вокруг нее состоялось несколько боевых операций Латвийской армии, сыгравших решающую роль в обороне Риги от Западной Добровольческой армии под командованием Бермондта-Авалова. 15 октября 1919 года Латвийская армия провела десантную операцию в Даугавгриве, в результате которой в течение нескольких часов Даугавгрива и Болдерая были освобождены.

На следующие 70 лет сюда пришли военные ЛР, а затем и СССР...

Власти интересуются, но вяло

Концептуальное сообщение «О возможностях оптимального использования Даугавгривской крепости», составленное Министерством культуры, упоминает, что для сохранения уникального памятника фортификации в 2024 году было выделено... 19 000 евро. А ведь собственником объекта по-прежнему является государство в лице SIA Possessor, в котором ныне сосредоточились объекты бывшего Агентства приватизации. На 20 гектарах имеется 25 строений.

Министр Агнесе Лаце («Прогрессивные») предлагает ряд малых дел – пробурить водяную скважину, провести электричество, провести кадастровые замеры... Но самое главное, что во всем этом не участвует город Рига, который в первую очередь должен быть заинтересован в воссоздании крепости как уникального туристического продукта – подобного тому, что с успехом действует в Даугавпилсе.