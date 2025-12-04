Baltijas balss logotype
Продюсер живущим в Англии латышам: да у нас хорошей работы - завались

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Продюсер живущим в Англии латышам: да у нас хорошей работы - завались

Продюсер Ансис Пуполс опубликовал запись в «Facebook», в которой опровергает не слишком высокое мнение о Латвии, которое имеют соотечественники, проживающие за границей.

«На многих английских латышских сайтах можно прочитать, что на родине не платят больше 800 евро в месяц. Нет смысла ехать домой. В Латвии все плохо. Из интереса зашел на портал ss.lv в раздел «Работа».

Предложение на декабрь 2025 года следующее:

Учитель: заработная плата за одну ставку 1666 евро, социальные гарантии, медицинская страховка, льготы на проезд в общественном транспорте Риги.

Оператор дробильной установки. Заработная плата: от 1336 до 1650 евро (брутто).

Оператор по упаковке чипсов в Адажах: 1370 евро/брутто - 1465 евро/брутто + надбавки за ночную работу. Компания обеспечивает бесплатный транспорт для сотрудников на работу и с работы.

Оператор по производству колбас: заработная плата от 1336 до 1500 евро (брутто) в месяц.

Бетонировщик SIA «Tilts»: от 10 до 14 евро/час (брутто) — в зависимости от опыта и знаний, социальные гарантии.

SIA «Alfor» бармен: 1200-1600 евро в месяц.

Автоэлектрик: после испытательного срока 2200 евро + питание и медицинская страховка.

1 декабря 2025 года Центральное статистическое управление объявило, что средняя заработная плата в Латвии составляет 1835 евро «на бумаге» и выросла на 132 евро в год.

В третьем квартале этого года средняя месячная заработная плата за полную занятость, которая была выше средней по стране, была в сфере финансовых и страховых операций (3022 евро), информационных и коммуникационных услуг (2866 евро), профессиональных, научных и технических услуг (2334 евро), энергетики (2257 евро), добывающей промышленности и разработки карьеров (2178 евро), государственного управления (2141 евро), водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (1827 евро), а также здравоохранения и социального обеспечения (1879 евро).

Я не говорю, что у нас зарплаты грандиозные. Конечно, это не так. Но латвийские предприятия вынуждены постепенно приравнивать заработную плату к уровню Англии и Ирландии, чтобы выжить», — говорит А. Пуполс.

В комментариях люди высказывают разные мнения:

Игорь: Ансиc, мне кажется, что на этот раз ты не прав... Все вышеупомянутые объявления (я подозреваю) касаются Риги и ее ближайших окрестностей. Но, к сожалению, Латвия не заканчивается на границе Риги... И если так, то было бы честно, если бы ты сравнил эти объявления с зарплатами в Лондоне, Дублине и их пригородах, потому что и здесь все не так однозначно.

Даце: Из интереса я посмотрела, какие есть возможности трудоустройства в Резекне, и действительно трудно найти вакансию с зарплатой выше 800 евро брутто, если ты не какой-то супер-специалист.

Гарри: Все, что ты пишешь, аннулируется. Из брутто 51 процент уходит государству. Это не считая всех остальных налогов. НДС, акцизы, дорожные сборы и т. д. И т. д. И т. д. Фактически, государство в Латвии забирает 80% заработка работающего человека в виде налогов и сборов. Это КАТАСТРОФА.

Каспарс: Когда вычитают налоги, то получается, что приходится жить на купленную в секонд-хенде одежду, дешевые продукты и не болеть, потому что лекарства и визиты к врачу стали очень дорогими «экстра»...

Йоланта: Зная, какую зарплату получают мои родственники за границей, я определенно не советую возвращаться в Латвию.

Том: Соотечественники в Англии говорят такие «мудрости», потому что сами давно не живут в Латвии и сбежали оттуда, потому что здесь не нашли ничего более прибыльного для себя, и, понятно, что это не самые успешные и ловкие соотечественники. Вступление в ЕС в 2004 году открыло возможности для получения более высоких доходов на Британских островах для нашего малоквалифицированного пролетариата. Однако в Англии есть и такие латыши, которые способны свернуть горы и далеко продвинулись в жизни, а не просто упаковывают куриц на конвейере. Тот, у кого есть голова и руки, умеет зарабатывать и жить, неважно, в Латвии, Англии или где-то еще.

Мартиньш: В принципе, если бы не нужно было ничего покупать, то ежемесячная зарплата была бы даже очень хорошей!

Янис: Талантливый, предприимчивый и позитивно настроенный человек везде найдет, чем заняться, и сможет хорошо заработать. Правда, эти способности у людей разные. А что касается объявлений о вакансиях... Одно дело увидеть их на портале, другое дело, во-первых, действительно найти хорошую работу и, во-вторых, понравиться работодателю.

#Латвия #работа #трудоустройство #зарплата #экономика #Европейский парламент
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)

(4)
  • lo gos
    lo gos
    4-го декабря

    Это проплаченная статья, её даже не стоит читать.

    82
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    Вставлю и свои пять центов! Если всё так хорошо в Латвии почему латыши из неё бегут сломя голову сразу после окончания средней школы?

    104
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    "Жил-был строитель, он своим детям построил дом. А ещё, неподалёку, то-же в Латвии, жил-был коммунист, он своим детям построил коммунизм." (Современная притча)

    21
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    4-го декабря

    И жил в Латвии продюсер. Детей не завйл, но напродюсил по интернетам немеряно...

    16
    1
Читать все комментарии

