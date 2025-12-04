В настоящее время механизмы временной защиты от насилия работают не в полную силу, и ситуация неудовлетворительна, признал в четверг новый генеральный прокурор Арминс Мейстерс в программе Латвийского радио "В точке пересечения".

Наблюдая за ежедневной сводкой событий, Мейстерс пришел к выводу, что эти механизмы защиты работают не в полную силу, так как в связи с их нарушением возбуждается слишком много уголовных дел.

Он отметил, что не является экспертом в вопросах укрепления интересов безопасности защищаемого лица, но необходимо понять, какие меры принимаются в настоящее время, в том числе насколько оперативно и адекватно полиция реагирует на вызовы.

Необходимо понять, на каком этапе эти механизмы не работают и почему возникает ситуация, когда угроза становится реальной, а защищаемое лицо страдает.

"Я не удовлетворен сложившейся ситуацией. Расследование случаев насилия будет оставаться одним из приоритетов прокуратуры", - сказал Мейстерс, добавив, что в то же время необходимо соблюдать баланс, поскольку абьюзер тоже пользуется своими правами и не может быть просто немедленно посажен в тюрьму.

Для решения этой проблемы Мейстерс планирует организовать пресс-конференции или другие публичные кампании прокуратуры, чтобы на конкретных примерах показать, что за домашним насилием следует адекватное и неотвратимое наказание.

Уже сообщалось, что в Латвии уже несколько лет действует механизм временной защиты от насилия. Жертва насилия может обратиться в суд с просьбой о временной защите, и решение может быть получено в течение 24 часов.

Суд может наложить одну или несколько из восьми возможных мер защиты, например, обязать обидчика покинуть дом или запретить контакт с жертвой.

За невыполнение решения о временной защите от насилия Уголовный закон предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф