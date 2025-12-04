Baltijas balss logotype
Ну и цены! На какой ярмарке можно поесть и выпить дешевле - в Риге или Таллине?

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Ну и цены! На какой ярмарке можно поесть и выпить дешевле - в Риге или Таллине?

Рождественские ярмарки в Риге и Таллине уже начали свою работу, однако в этом году одна из них удивляет не атмосферой или ассортиментом, а уровнем цен. Где провести вечер на ярмарке дешевле — в Риге или Таллине? - Задается вопросом Otkrito.lv.

28 ноября на Рижской Домской площади открылась ярмарка, где работают более 80 торговых точек. Цены на традиционные блюда остаются умеренными: серый горох со шпеком — 6 евро, тушеная капуста — 5 евро, кровяная колбаса — 8 евро, свиная рулька — 14 евро. Колбаски в зависимости от вида стоят от 4 до 8 евро, супы — от 5 евро. В предложении также есть разные блюда до 10 евро, включая паэлью, хинкали, чебуреки и блины. Устрицы стоят 5 евро за свежие и 6 евро за жареные. Каждая.

Напитки также относятся к средней ценовой категории: чай и кофе — 2–4 евро, горячий шоколад — около 4 евро, горячие безалкогольные напитки — 4 евро, глинтвейн — 5–6 евро. Дополнительно взимается депозит за кружку — 2 евро. Сладости и продукты, которые можно взять с собой, в том числе пряники, стоят от 4 до 6 евро.

В Таллине цены почти на всё выше, как убедилась корреспондент Postimees.ee.

21 ноября на Ратушной площади в Таллине открылась ярмарка. Глинтвейн стоит 7 евро, а его версия с ликером Vana Tallinn — 8 евро. Безалкогольный глинтвейн — 6 евро. Чай и кофе предлагаются по 4–5 евро, пряники — по 7 евро.

Основные блюда также дороже: окорок или колбаски с тушеной капустой и жареным картофелем стоят 15 евро. Лосось или котлеты из ягнятины — 18 евро за порцию. Мясные деликатесы стоят 7–8 евро за 100 граммов. Сувениры тоже дороже: изделия из дерева и керамики — от 15 до 55 евро.

Читайте нас также:
#Рига #цены #культура #напитки #традиции #Таллин #ярмарка #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео