Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики обрадовали прогнозом на пятницу 0 4592

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: Синоптики обрадовали прогнозом на пятницу

Пятница в Латвии также будет пасмурной, а температура воздуха по всей стране будет выше нуля, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью небо будет облачным, местами ожидается небольшой дождь и морось. При слабом юго-восточном ветре в некоторых районах, в основном на востоке страны, будет туман, видимость составит от 500 до 1000 метров. Минимальные ночные температуры будут в диапазоне +1, +3 градуса.

В Риге небо тоже затянут облака, но ночь пройдет без осадков. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, возможен туман. Температура воздуха не опустится ниже +2, +3 градусов.

Похожая погода будет и днем - облачность и небольшие осадки. Температура воздуха составит +2, +4 градуса.

Читайте нас также:
#Рига #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
1
1
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На участке Приедайне-Дубулты часть пассажиров будут перевозить автобусами
Изображение к статье: «Я не профессионал, но я невероятно умна» - доброволец из Латвии присоединилась к ВСУ Иконка видео
Изображение к статье: Синоптики рассказали, что поменяется в погоде на следующей неделе
Изображение к статье: Генпрокурор недоволен эффективностью временной защиты от насилия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео