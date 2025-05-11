Шесть средних школ в Риге планируется преобразовать в основные, свидетельствует подготовленный проект решения.

Шесть средних школ в Риге планируется преобразовать в основные, свидетельствует подготовленный проект решения.

Рижская 15-я средняя школа будет преобразована в Рижскую 15-ю основную школу, Рижская 47-я средняя школа - в 47-ю основную, 86-я средняя школа - в 86-ю основную, 89-я средняя школа - в Рижскую основную школу "Гайльэзерс".

Рижская Анниньмуйжская средняя школа будет переименована в Рижскую Анниньмуйжскую новую основную школу, а Рижская Кенгарагская средняя школа - в Рижскую Кенгарагскую основную школу.

Проект решения еще должны рассмотреть депутаты на заседании комитета и думы.