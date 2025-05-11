За три года в Латвии количество получателей пенсий по инвалидности увеличилось почти на две тысячи, свидетельствуют данные, обобщённые Государственным агентством социального страхования.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 76 465 получателей пенсий по инвалидности, тогда как в конце 2021 года их было 74 488.

Таким образом, инвалидом с правом получения пенсии был каждый 23-й житель республики.

В прошлом году наибольшее количество — 32 435 человек — получали пенсии по инвалидности в размере от 160,1 до 230 евро (в конце 2021 года — 22 886).

Пенсию от 230,1 до 300 евро в прошлом году получали 17 057 человек (в конце 2021 года — 11 921), а число получателей пенсий от 300,1 до 500 евро к концу прошлого года составило 18 474 (в конце 2021 года — 8545).