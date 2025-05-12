Государственное агентство «Дирекция безопасности дорожного движения» (CSDD) в первые четыре месяца этого года выдало в общей сложности 5344 новых водительских удостоверения — на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют обобщённые данные агентства, сообщает LETA.

В том числе женщинам в первые четыре месяца 2025 года было выдано 2762 удостоверения, что на 8,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Мужчинам выдано 2582 удостоверения, что составляет прирост на 1,2%.

На 1 мая этого года в Латвии насчитывалось 889 382 действующих водительских удостоверения, что на 0,2% больше по сравнению с началом мая прошлого года. Из них 44,7% (397 732 удостоверения) выданы женщинам, а 55,3% (491 650 удостоверений) — мужчинам.

В 2024 году CSDD выдало новым водителям в общей сложности 15 947 водительских удостоверений, в 2023 году — 16 355, в 2022 году — 17 791, в 2021 году — 15 687, в 2020 году — 18 193, в 2019 году — 18 643, в 2018 году — 16 792, в 2017 году — 19 373, в 2016 году — 21 475, в 2015 году — 21 608, в 2014 году — 21 226 водительских удостоверений.