Ещё 120 человек в Риге смогут пройти бесплатные курсы латышского языка

Наша Латвия
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ещё 120 человек в Риге смогут пройти бесплатные курсы латышского языка

В среду, 14 мая, откроется новая регистрация на бесплатные курсы латышского языка, организованные Рижским самоуправлением, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Рижскую думу.

Планируется, что в этих курсах примут участие не менее 120 рижан.

Бесплатное обучение латышскому языку доступно для жителей, задекларировавших своё место жительства в Риге. Курсы предназначены для взрослых рижан, за исключением школьников и безработных. Обучение будет проводиться на уровнях A и B.

Информация о регистрации с 14 мая будет доступна на интернет-портале "apkaimes.lv" в разделе "Integrācija".

Возможность организовать дополнительные группы бесплатных курсов появилась благодаря сэкономленным средствам в рамках конкурса проектов.

Как ранее сообщало ЛЕТА, в январе группы бесплатных курсов латышского языка были полностью укомплектованы в течение одного дня.

Конкурсы проектов по обеспечению рижан курсами латышского языка Рижское самоуправление организует уже 14 лет — с 2011 года. За это время, благодаря софинансированию со стороны самоуправления, латышский язык на базовом уровне A или среднем уровне B освоили или улучшили свои знания примерно 16 000 рижан.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
