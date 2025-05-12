Готовы ли оперативные службы Латвии к масштабным перебоям с электроэнергией? 1 1420

Дата публикации: 12.05.2025
Готовы ли оперативные службы Латвии к таким кризисам, как недавний масштабный сбой в подаче электроэнергии в Испании и Португалии? Такой вопрос задала жителям Латвии передача "900 секунд" (ТВ3).

Лишь 13% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет считают, что латвийские оперативные службы готовы к подобным кризисам, как это было с недавним масштабным отключением электроэнергии в Испании и Португалии (2% — «определённо да», 11% — «скорее да»).

В то же время большинство — 72% — респондентов указали обратное мнение: по их мнению, латвийские оперативные службы не готовы к подобным кризисным ситуациям (36% — «скорее нет», 36% — «определённо нет»).

6% опрошенных признались, что не обладают информацией по этому вопросу, а почти каждый десятый (9%) не дал конкретного ответа.

#электричество #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
