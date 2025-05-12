Соцработники работают на грани выгорания - министр 4 891

Наша Латвия
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Соцработники работают на грани выгорания - министр
ФОТО: LETA

Социальные работники находятся на грани выгорания, заявил министр благосостояния Рейнис Узулниекс в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама», пишет ЛЕТА.

По словам министра, в настоящее время остаются вакантными более 300 должностей социальных работников.

Узулниекс пояснил, что на нехватку кадров и недостаточную оплату труда указывают также руководители социальных служб.

По его словам, социальные работники получают немного больше 1000 евро до уплаты налогов.

"Эти люди и так уже на грани выгорания. Если им приходится работать с семьями группы риска или в условиях факторов риска, то такая зарплата недостаточна", — отметил министр.

"Я призываю руководителей самоуправлений заботиться о своих работниках, поддерживать их, ведь качественная социальная работа — это и сокращение дополнительных расходов самоуправлений", — напомнил Узулниекс.

Он также призывает самоуправления обеспечить социальным работникам медицинскую страховку, как это уже сделано в 33 муниципалитетах.

#соцработники #Рейнис Узулниекс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
